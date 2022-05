«Estamos en constante vigilancia de los sectores pasibles de ser tomados», advirtió Báez

El subsecretario de Pretención y Protección Ciudadana de Puerto Madryn, Luis Báez, se refirió a la situación de quienes participan de usurpaciones y toma de tierras en distintos puntos de la ciudad, a raíz del último caso registrado el fin de semana pasado, que abarcó más de medio centenar de terrenos en la zona oeste. Promulgada casi a mediados de 2018, la Ordenanza 10.337 cumplirá cuatro años el próximo 17 de mayo. La misma, que se encuentra vigente, autoriza al Municipio a «repeler intentos de usurpación de inmuebles del Estado Municipal sean pertenecientes al dominio público o privado del Estado», además de que establece «el desalojo inmediato» de quienes participen de este tipo de actos.

Toma masiva

En diálogo con El Diario, explicó que «no habíamos tenido una toma masiva de terrenos como ocurrió la semana pasada, veníamos teniendo usurpaciones de uno o dos lotes y la situación estaba controlada» y relató que «hace aproximadamente 10 días hubo una ocupación importante en Vito Roca y Villarino; allí, aproximadamente, se habían tomado unos 50 o 60 lotes, con presencia de varias personas en el lugar».

«Esa no es la metodología»

En dicho momento «se charló con ellos, algunos de los cuales habían hecho los trámites pertinentes (en la Dirección de Tierras Municipal) y se les había ‘acabado la paciencia’, y como no recibían el lote, fueron y lo tomaron pero esa no es la metodología, por eso se los derivó a Tierras, mientras que otros no habían hecho ningún trámite al respecto».

«Algunos aprovecharon la ocasión»

Consultado sobre la posibilidad de que dicha cantidad de familias implicara una organización previa para la toma masiva de tierras, Báez señaló que «queda a disposición de la Policía provincial determinar si fueron movilizados por alguna cuestión en particular, por algún movimiento social o una cuestión política, nosotros únicamente fuimos a verificar por qué circunstancia estaban en el lugar y si tenían algún tramite al respecto», sumando a ello que «algunos lo tenían, otros no y otros aprovecharon la ocasión para hacerse de un lote».

Restricciones

En relación a las penalidades que establece la normativa vigente en términos locales, el Subsecretario recordó que «la Ordenanza 10.337 determina la ocupación ilegal de lotes y cuál es la metodología a proceder, además de que le impide a la persona acceder a lotes sociales durante un determinado tiempo», agregando que «nosotros estamos en una constante vigilancia de los sectores más vulnerables o susceptibles de ser tomados de forma ilegal, y ni bien se detecta eso se va informando; y allí, junto con la Policía provincial se procede al desalojo pertinente».

Demanda social y planificación urbana

Por último Báez dijo que «le pedimos paciencia a la gente, ya que mucha se ajusta a derecho con antelación y espera a que se le adjudique un lote social, precisando que para ello «se tienen que abrir manzanas y se debe determinar un ordenamiento urbano para la ubicación de la gente, con servicios, que es lo básico que debe tener un lote para que pueda ser habitado».