¿Deben psicoanalizarse los jueces penales?

La jueza penal de Puerto Madryn, Patricia Reyes, analizó la actualidad del sistema judicial en relación a la perspectiva de género, como así también reflexionó sobre el impacto de algunas causas en los magistrados desde el ámbito personal.

En diálogo con AzM Radio, Reyes pidió «una Justicia equitativa y más humana» y reflexionó que «por supuesto que, como personas, los casos nos afectan y en lo particular muchos me han afectado, pero una tiene la formación para ello, ser fuerte y dejar de lado el sentimentalismo para hacer el trabajo técnico y legal que corresponde».

A ello, sumó que «en lo particular tengo terapia y otras herramientas que me ayudan para fortalecerme y seguir adelante, una no es una autómata sino una persona que trabaja de juez o de jueza».

Consultada sobre el psicoanálisis y si el mismo es una práctica habitual a la que recurren los magistrados del fuero penal, considerando la naturaleza de muchas causas en las que intervienen y el impacto de las mismas en lo personal, Reyes explicó que «es algo que está planteado a nivel internacional, el hecho de que los propios poderes judiciales deberían dar, internamente, las herramientas para fortalecer a las personas que trabajan con este tipo de conflictos, y no estoy hablando del fuero penal únicamente, sino también del familiar y laboral», y en términos provinciales y nacionales, reconoció que «estamos lejos de esto porque tenemos otras cuestiones que resolver».

En Chubut, este tipo de herramientas «deben buscarse de manera particular», expuso la magistrada, señalando que «desde el primer momento uno trata de ir formándose y a veces tiene que ser fuera del Poder Judicial, porque la escuela de capacitación da algunas cuestiones, pero si uno quiere ir mucho más allá tiene que buscar por sus propios medios formarse, capacitarse y un montón de cosas; incluso, ayudarse a sobrepasar situaciones conflictivas que pueden afectarnos».

«Por supuesto que el trabajo nuestro debe hacerse de manera imparcial desde el punto de vista técnico y legal, pero lo cierto es que somos personas», manifestó.

En cuanto a la perspectiva de género, el debate volvió a ocupar buena parte de la opinión pública esta semana, con el inicio del jury al magistrado Rodolfo Mingarini, por haber liberado con restricciones a un imputado por abuso sexual porque se había colocado un preservativo previamente al ataque.

«Hay que tener en cuenta que uno de los principios que la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA, de la cual Reyes es parte) es que la Justicia sin perspectiva de género no es tal, y esto tiene que ver con la necesidad de franquear estereotipos y prejuicios de género», apuntó, remarcando que ello debe aplicarse «no solamente al momento de juzgar sino desde el primer momento, en la escucha, a las personas que se acercan a los organismos a pedir ser escuchadas; y dicha escucha tiene que ser con sensibilidad en género y derechos humanos».

«No se trata únicamente de la perspectiva de género sino del análisis con la perspectiva en derechos humanos, hay muchos colectivos vulnerables y víctimas interrelacionadas con las cuestiones que las vulneran: género, educación, brecha digital, edad y otro montón de cosas que convergen en víctimas, las cuales hay que tener en cuenta desde ese lugar», indicó Reyes, añadiendo que «por supuesto que falta mucho por hacer, estamos hablando de una sociedad patriarcal y machista de antaño, desde las primeras épocas de la sociedad; hemos hecho bastante camino pero aún hay mucho más por recorrer».

«Hay mucha expectativa de que esto sea favorable, no será inmediato como nada lo es cuando se trata de formar y capacitar, no es tomar una pastilla y resolverlo, pero creo que vamos en buen camino. Hay sido muy positivo que la Oficina de la Mujer se conformara en Chubut, algo que otras provincias no tenían. Fue un paso muy importante en cabeza de la doctora (Mariana) Ripa, y otra fue lograr que, al menos, dos mujeres formen parte del Superior Tribunal de Justicia. Y al conformarse el pleno, tomar decisiones con al menos dos mujeres que tienen esta mirada específica es un paso muy importante», expuso Reyes, concluyendo que «es lógico que las estructuras se vayan renovando y que, con ello, se traigan nuevos aires a los poderes judiciales; y a nivel nacional, creo que vamos bastante avanzados aunque ahora hay una valla terrible, que es que el Poder Judicial nacional no logre completar la Corte Suprema, está la vacante de la doctora (Elena) Highton de Nolasco desde hace bastante tiempo, y dentro de esto un reclamo de AMJA es que claramente sea una mujer la que ocupe ese lugar».