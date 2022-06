Convocan a las personas que no han sido censadas a completar el trámite

El Gobierno del Chubut convoca a la población que no fue censada durante el Operativo Nacional del ‘Censo 2022’, que se desarrolló el pasado 18 de mayo, a poder realizar el trámite y de esa forma poder completar los datos de cada hogar de la Provincia.

En ese marco, las personas que no han sido entrevistadas en el Censo 2022, tendrán la posibilidad de completar este trámite hasta el 10 de junio inclusive.

La convocatoria se realiza a través de la Dirección General de Estadística y Censo del Chubut (DGEyC) dependiente del Ministerio de Economía y Crédito Público, y es para todas aquellas personas que no han realizado el Censo Digital y no concurrió el censista a su domicilio a realizarle la entrevista en formato tradicional.

Para ello, debe contactarse con la DGEyC de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 a los siguientes teléfonos de contacto 280-4481811 y 2804484596 o dirigirse personalmente las oficinas citas en las calles Gregorio Mayo y San Martín en la localidad de Rawson.

Cabe mencionar que los datos relevados son de carácter anónimo y están protegidos por la ley de secreto estadístico Ley Nacional N° 17.622 y Ley Provincial N° 954.