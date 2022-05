Comodoro: agreden al equipo de AzMTV que indagaba por aumento de tarifas

Vecinos autoconvocados de Comodoro Rivadavia, pidieron explicaciones al Ente de Control de los Servicios Públicos (ENCOSEP) por la premura para tratar un pedido de aumento de tarifa para la SCPL. Allí estuvo el equipo de AzMTV Canal 9, y el vocal de la entidad, Alberto Hroncich echó al periodista del edificio mientras tapaba la cámara de su compañero para evitar la requisitoria periodística.

Los vecinos reclaman que el ENCOSEP no cumple con las normas vigentes respecto del llamado a audiencia pública. Denuncias que se hizo una convocatoria para que los vecinos participen de una audiencia de manera virtual solo 48 antes de su realización. El pedido de aumento de la SCPL es de un 50% para el servicio de agua y de un 23% en energía eléctrica.

La voz de los concejales

El concejal del Frente de Todos, Marcos Panquilto dijo que él no acompañó la modificación de la ordenanza anteriormente y que las audiencias deben ser públicas y de manera presencial, que esta convocatoria del ENCOSEP fue hace 48 horas y que no es la forma, “al pueblo siempre hay que escucharlo aunque no sea vinculante”.

Por su parte el concejal de Juntos por el Cambio, Tomás Buffa criticó la manera de comunicar del Ente de Control de Servicios Públicos, “ENCOSEP debe tener gente capacitada”.

La concejal del Partido Justicialista, Alejandra Robledo se solidarizó con AzMTV por lo que sucedió en el ENCOSEP y dijo que hay que darle a la ciudadanía la participación, al tiempo que afirmó que la gente no está preparada para un nuevo aumento, “asistimos a muchas familias para poder pagar la boleta de luz”.

Pedido de aumento de tarifas

El concejal del radicalismo, Omar Latanzio, explicó que “en este caso han separado los incrementos a residenciales (un 17,23%) y no residenciales (23,31%). Si uno se pone a pensar entre el último aumento que estaba pedido en el mes de enero, con este llegaría casi al 51% y el aumento del agua y saneamiento un 88%”.

En este sentido, el edil comodorense opinó que “esto ya no es una cooperativa, esto lo digo siempre. Una cooperativa es ayudar, una cooperativa está para el bien común, pero acá han mezclado política y han hecho una empresa donde los únicos beneficiados son los que la administran”.