Cachanosky: «el 6% de inflación era esperable por el gasto público»

El economista Roberto Cachanosky habló sobre el índice de inflación oficial que se conoció esta semana, como así también advirtió que el Gobierno Nacional «está haciendo un populismo que no puede financiar». A su vez, criticó la «constante depreciación del peso» a raíz de la emisión monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En diálogo con División Noticias, sostuvo que «el 6% de inflación era un tema previsible, difícilmente ceda en los próximos meses; en los últimos 10 días, el Banco Central volvió a emitir moneda porque se le disparó el déficit fiscal como consecuencia de los aumentos en todos los rubros de gastos públicos muy por encima de la inflación» y planteó que «están haciendo un populismo que no pueden financiar, entonces no debe sorprender lo que estamos viviendo».

Cifras regionales «no acompañan»

En tal sentido, el especialista advirtió que «es importante resaltar que, cuando el Gobierno dice que ‘la culpa es de la guerra’ (por la invasión rusa a Ucrania) o del contexto internacional, suena claro que en Argentina la inflación para abril fue del 6%, en Brasil del 1,7%, en Paraguay el 1,5%, en Chile el 1,4% y en Uruguay el 0,49%, y eso nos está demostrando que el problema lo tenemos acá, no en todo el mundo» y señaló que «si tomamos el rubro de alimentos y bebidas, en Argentina subió el 5,9%, en Brasil 2,3%, en Chile el 2,3%, en Paraguay el 1,6% y en Uruguay bajó el 0,2%».

«Se sigue depreciando el peso»

«Lo que estamos teniendo es un proceso de rápida caída del poder adquisitivo por la rápida emisión de moneda que está haciendo el Banco Central, y eso se traduce en que aumentan los precios pero lo que sucede es que se está depreciando el peso constantemente, lo cual va a continuar en la medida en que el Gobierno siga teniendo déficit fiscal», manifestó Cachanosky.

Gastos públicos

En cuanto a las metas previstas por el acuerdo con el FMI, entre ellas la quita de subsidios a la energía, el economista precisó: «Hoy están los subsidios económicos que son el segundo gasto más importante dentro de los gastos del Tesoro (Nacional), el primero son las jubilaciones. Uno paga la luz cuando recibe la boleta o paga la luz en una parte de la misma y después por otro lado, que es con la inflación. Lo que no entiendo es por qué sería peor para la gente (la quita de subsidios), si uno lo está pagando de alguna manera. Obviamente, las salidas de estas cosas no son fáciles. Pero si se sigue a este ritmo, igualmente habrá más inflación, más caída del salario real y más pobreza ya que tendrán que emitir para financiar los subsidios económicos más todos los otros gastos que está teniendo el sector público».

Dejar de subsidiar o seguir emitiendo

Esto último «quiere decir que están aumentando todos los gastos de los programas sociales como el Plan ProgresAr y otros, muy por encima de la tasa de inflación; y esto se financia con emisión monetaria, que genera inflación», apuntó Cachanosky, concluyendo que «uno puede decir que si sube las tarifas que servicios públicos complica a la gente, pero si no lo hace va a complicar a la gente con más emisión o inflación; y el arreglo del tema de los servicios públicos no puede ir por fuera de un plan económico, sino que debe ir dentro de un plan económico general».