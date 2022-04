“Juan Fra” Barbosa fue el primer chubutense en debutar en Rosario 2022

Este jueves, comenzaron a disputarse los Juegos Suramericanos de Rosario 2022, que convoca a deportistas de toda la región sudamericana en distintas disciplinas deportivas.

La provincia del Chubut, estará representada por siete deportistas, como ser el caso del tirador Juan Francisco Barbosa, de Puerto Madryn, que se ubicó en el 5° lugar de la prueba de Tiro con Arco.

5° puesto en Tiro con Arco para Barbosa

En la jornada inaugural de los 3° Juegos Suramericanos de Rosario 2022, en la prueba de Tiro con Arco, se dio el debut del primeros de los chubutenses en esta competencia, como ser el caso de Juan Francisco Barbosa.

“Juan Fra”, de Puerto Madryn, se ubicó en el quinto lugar de la prueba de esta jornada inicial del certamen, logrando 558 puntos.

Vale destacar que los cuatro arqueros del equipo argentino de tiro con arco, participaron en las especialidades de arco recurvo y compuesto, tanta en femenino como en masculino.

En esta etapa clasificatoria del certamen, la mejor colocación la obtuvo Josefina Bourdin, quien concluyó la primera jornada clasificatoria en segunda posición, con 579 puntos, en individual recurvo femenino.

Asimismo, Lautaro Perini finalizó quinto, con 575 puntos, en la categoría individual recurvo masculino. Por su parte, en arco individual compuesto, Guillermina González concluyó cuarta, con 587 puntos,

En la competencia por equipos, tanto en recurvo mixto como en compuesto mixto, Argentina cerró la primera jornada en quinto lugar, con 1.145 unidades.

Bronce en taekwondo

La taekwondista Luz Belén Beltrán consiguió la medalla de bronce en la categoría -63 kilogramos, en los III Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022.

Por las semifinales de su categoría, Beltrán enfrentó a la brasilera María Eduarda Casagrande Trajano y cayó por un total de 11-8 (con parciales de 5-3, 0-4 y 3-4), con lo cual comparte el tercer lugar en el podio con la venezolana Anyelismar Espagarragoza.

Por su parte, Santino Policelli, en la categoría hasta 63 kilos, venció en su primer combate, por 16avos de final, al venezolano Yorge Ayala por 37-20 (6-2, 16-11 y 15-7), pero por los octavos de final, perdió frente al chileno Cristián Olivero Toro por 32-2 (14-1 y 18-1).

En un combate emotivo, que se definió en el último segundo, Victoria Kifer perdió ante la brasileña Thaisa Da Silva por 15-14 (3-3, 5-5 y 7-6), en los cuartos de final de la categoría +63 kg.

Oro en natación

El nadador Dante Nicola Rho consiguió la primera medalla dorada para la Delegación Argentina en los III Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022, en tanto que el equipo de natación aportó otras cuatro preseas de bronce.

Dante Nicola Rho ganó la medalla dorada con un tiempo de 1 minuto, 4 segundos y 69 milésimas, relegando en el podio a los dos representantes de Brasil, en la final de los 100 metros pecho masculino, la primera gran alegría para la representación nacional.

En la misma competencia, Agustín Francos Ecpelding finalizó en la séptima colocación.

Por su parte, en los 100m. libres masculino, Matías Santiso se quedó con el tercer lugar en el podio con un tiempo de 51.93, detrás de los representantes de Venezuela y Colombia, mientras que Sebastián Méndez Brandt no logró superar las semis y entrar a la final.

Gran aporte de las nadadoras que obtuvieron tres medallas de bronce. Juana Ortiz Blanco finalizó tercera, con un tiempo de 30.63, detrás de Perú y Colombia, en los 50m espalda.

Asimismo, en los 200m. combinado, Magdalena Portela Walter fue tercera, con un tiempo de 2:21.92, detrás de Brasil y Colombia, mientras que Mainque Mujica fue cuarta (2:24.40).

En los 100 metros libres, Chiara Medun subió al tercer lugar del podio (58,77), detrás de las dos chicas de Brasil, y Valentina Castro culminó séptima (1:00.41).

Argentina también estuvo representada en otras finales de la jornada, como en los 800 metros libres femenino, donde Martina Urgelles fue cuarta, detrás de Brasil, Venezuela y Ecuador, y Candela Giordano fue descalificada.

Fernando Arce finalizó octavo en los 200m combinado masculino, en tanto que, en los 100m pecho femenino, Iara Villalba fue cuarta y Maique Mujica no logró superar la semi y entrar a la final.

En los 50 metros espalda masculino, Ulises Saravia Peláez finalizó en cuarto puesto, mientras que Valentín Almada fue séptimo.

Por su parte, el equipo argentino de 4x100m libre mixto, compuesto por Valentín Almada, Matías Santiso, Valentina Castro y Chiara Miden, concluyó en el cuarto lugar de la final, por detrás de Brasil, Colombia y Venezuela.

Asimismo, Tiago Alejandro Dana no pudo con el brasileño Henrique Marques y cayó por 52-3 (24-2 y 28-1), por los cuartos de final de la categoría +73 kg.