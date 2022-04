Convocan a una Bienal de Ilustración para autores de países latinoamericanos

La compañía de diseño digital Pictoline convocó a la Bienal de Ilustración dirigida a autores de países latinoamericanos, sin importar donde radiquen o residentes extranjeros con una estancia mínima de tres años en cualquiera de estos países, mayores de edad al momento de registro.

El tema de las obras es libre, éstas pueden ser inéditas, divulgadas o publicadas siempre y cuando sean titularidad del autor, aunque no podrán participar obras que sean “fan art”. Y únicamente podrán participar obras realizadas entre mayo del 2020 hasta abril del 2022, que no hayan sido acreedoras a un premio en otro concurso de naturaleza similar.

Categorías

El jurado evaluará dos categorías: Física y Virtual. La categoría Física son obras que puedan ser plasmadas, impresas o reproducidas en un formato bidimensional (como impresión digital, serigrafía, acuarela, acrílico, etc). Y la categoría Virtual son obras cuya naturaleza justifica un formato no-físico (como GIFs animados, interactivos, 360º, realidad aumentada, etc.).

El autor deberá registrar su obra través del sitio bienaldeilustracion.com del 14 de marzo al 30 de abril del 2022.

El jurado otorgará 3 premios; Premio categoría Física con 5.600 dólares; el Premio categoría Virtual, también con 5.600 dólares; y el Premio Revelación, a un autor no mayor a 25 años al momento de registro, por un monto de 1.200 dólares.