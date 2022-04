Causa de corrupción quedó impune por el incendio de la protesta antiminera

“Me queda un sabor amargo”, dijo el fiscal Alejandro Franco tras haberse visto forzado a pedir el sobreseimiento de los particulares y ex funcionarios públicos en la causa de Lotería, debido a la destrucción de su investigación producto de las llamas que arrasaron con la Fiscalía de Rawson y la Procuración General en diciembre pasado durante una manifestación de grupo antimineros.

“Los fiscales somos funcionarios públicos y por eso tenemos la obligación de objetividad. Por ello, si no tenemos pruebas, no podemos acusar, ni someter a proceso penal a personas sin tener evidencias que lo justifiquen”, dijo al principio del reportaje concedido al periodista Ricardo Bustos de FM del Lago.

Cabe recordar que a mediados de diciembre pasado, entre las oficinas de la Procuración General y en la Fiscalía de Rawson, se quemaron alrededor de 700 casos en distintas etapas del proceso penal. En el caso de la investigación por supuestas irregularidades en la causa por contrataciones en Lotería, este caso ya estaba con la acusación desarrollada.

Para Franco, la causa a su cargo “es difícil de reproducir”. A manera descriptiva dijo que “cada caso tiene primero la descripción del hecho, luego la parte legal acerca de cómo ese hecho encaja en una falta contemplada en el Código Penal y finalmente las pruebas para que permitan acreditar el hecho”.

Concluyó en que “al quemarse la documentación de las contrataciones, no solo se quemaron las pruebas que eran documentos que se habían secuestrado en los allanamientos, sino que también se quemaron los papeles que mostraban la forma en que se había producido el hecho. Todo estaba en formato papel y las contrataciones desaparecieron: eran documentos originales que estaban en papeles, con las firmas originales. Es decir, que también desapareció el hecho presuntamente ilegal. Además de las pruebas”.

Franco también hizo una disquisición entre estos casos vinculados con corrupción contra la administración pública, que en general se prueban con documentación, y otros que investigan los Fiscales como robos, delitos contra la propiedad, contra las personas, como por ejemplo homicidios. Aquí las pruebas para poder tener certeza de lo ocurrido, son testimonios de personas, factibles de poder ser reproducidos. (Fuente: MPF)