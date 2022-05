Cachanosky proyecta una inflación anual por encima del 80%

El economista Roberto Cachanosky advirtió por una eventual aceleración de la inflación para lo que resta del año. En diálogo con División Noticias, planteó que «hoy, mi proyección es que estamos viajando a una velocidad de aproximadamente el 81% anual de tasa de inflación» y explicó que «cuando uno mira el primer trimestre del año, donde el acumulado fue del 16,1%, le da una tasa mensual del 5,1% (mensual) en el primer trimestre».

En tal sentido, el analista se preguntó «qué pasa si durante todo el año viajamos al 5,1%, lo cual significa terminar en algo más del 81% en el año, sin haber ‘tocado’ todavía la tarifa de los servicios públicos y sin haber tocado el tipo de cambio oficial, que por cierto está bastante atrasado».

A su vez, Cachanosky pronosticó que «si la inflación de abril termina en el 6%, que es lo que más o menos estamos estimando muchos, ya nos vamos a una tasa de inflación mayor al 100%, sin haber modificado las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio» y agregó que «el escenario es la caída del salario real».

«Lo que decía el Presidente tampoco es convincente porque lo que está subiendo mucho es el empleo público y los monotributistas, pero el empleo privado formal, en blanco y en relación de dependencia, casi no crece. Entonces, no sé de qué crecimiento está hablando el Presidente porque lo que está creciendo es la tasa de inflación. Crecer es agregar nuevas máquinas, es inversión y nuevas empresas, pero yo no veo que estén apareciendo nuevas empresas en Argentina», finalizó el economista.