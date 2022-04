Alarcón Daher y Ullua Durán hablaron luego de los títulos

El pasado viernes, finalizó en Mar de Ajó, la 5° Edición de los Juegos Nacionales Evita de Playa, donde el deporte adaptado tuvo su espacio y Chubut a sus representantes medallistas.

Los representantes chubutenses de aguas abiertas adaptadas, Axel Alarcón Daher y Joel Ullua Duran, obtuvieron las dos medallas de la delegación en esta cita nacional.

Medallas de Plata para la natación adaptada

En la Aguas Abiertas Adaptada, los nadadores chubutenses Axel Xavier Alarcón Daher y Joel Edgardo Ullua Duran, fueron medallistas de plata cada uno en su categoría, en los Juegos Nacionales Evita de Playa que llegó a su fin el pasado viernes.

Para ambos fue su primera experiencia representando a la provincia en un torneo nacional en aguas abiertas. En una emotiva llegada, completaron el recorrido de 2.000 metros arribando juntos a la meta, alcanzando cada uno el segundo lugar en su categoría (S-10 y S-14, respectivamente), con un tiempo de 30:09.

En el caso particular de Joel Ullúa, quien tiene apenas 15 años (a punto de cumplir 16) y desde hace 9 practica natación, fue la primera vez que representó a la provincia en una instancia nacional. Posee una discapacidad intelectual, por lo que se encuentra dentro del sistema de clasificación funcional de Para- Natación como S-14.

Por su parte Axel Alarcón, de 19 años, incursionó en la natación a los cuatro años de edad en su ciudad natal y está federado desde el año 2015. En el año 2017 sufrió un accidente que le produjo una hemiplejia del lado izquierdo del cuerpo, por lo cual su condición motriz resultó afectada de por vida.

En 2018 volvió a entrenar y desde 2019 ha participado en instancias provinciales, regionales y nacionales representando a Chubut en Juegos Evita y Juegos Para- Epade, evaluado dentro del sistema de clasificación funcional de ParaNatación como S-9.

“Una semana inolvidable”

El área de prensa de Chubut Deportes dialogó con ambos deportistas que mostraron su alegría y orgullo por ser los únicos chubutenses en subirse al podio del evento playero.

Axel Alarcón, en primer término señaló que “el haber logrado entrar al podio fue algo realmente muy emocionante porque la verdad que no me lo esperaba. Habían varios nadadores muy buenos que salieron adelante mío y sinceramente no creí que tuviéramos chances con mi gran amigo Joel. Igual nos pudimos mantener ahí y lograr juntos el podio y estamos más que contentos”.

El esquelense contó que no es la primera vez que compite en aguas abiertas: “ya competí en Esquel y en el provincial de Playa Unión. La diferencia fue en que hoy estuvo más difícil el mar por las olas y la corriente”.

Respecto al emotivo arribo a la meta, Axel contó que “llegar junto a Joel y sentir el aplauso de la gente fue algo hermoso. El me ayudó a salir del agua y juntos logramos aportar algunos puntos para la delegación de Chubut. Esto me motiva un montón, asique seguiré entrenando para dar lo mejor de mí”.

Respecto a cómo vivió el evento en general, Alarcón aseguró que “fue una linda experiencia porque además de competir, tuvimos la posibilidad de compartir una semana con deportistas de otras disciplinas, seguir sus competencias y alentarlos, como ellos hicieron con nosotros. Realmente fue una semana inolvidable”.

En el cierre le dedicó la medalla plateada lograda “a mi entrenadora Gisela Finocchiaro que se emocionó mucho cuando se enteró de mi actuación y a Mario González París, el profesor que me insistió para que arranque con el taller de Aguas Abiertas allá en Esquel”.

“Dejamos todo por Chubut”

Por su parte, el madrynense Joel Ullúa también se mostró feliz porque “entramos juntos al agua y salimos juntos. Nos dimos apoyo durante toda la competencia y por suerte salió todo bien”.

En este mismo sentido, remarcó que “subir al podio me dio una emoción grande y estuve al borde de las lágrimas, porque fue mi primera competencia representando a Chubut y no me lo imaginaba. La familia no lo podía creer, mis padres, tíos, profesores y compañeros de pileta, todos muy contentos”.

Haciendo referencia al evento en general, para Joel “fue lindo poder ver otros deportes y alentar a los chubutenses. Grité los goles de fútbol y handball y acompañamos a los chicos y chicas de vóley. Todos dieron lo mejor de sí, cada uno de nosotros dejamos todo por Chubut”,

En el final, la dedicatoria del podio fue para “mis amigos y a mi familia que siempre apoyan. También para mis profesores que me ayudaron a poder mejorar y hoy estar acá viviendo este sueño”.