Scaloni criticó el fallo de la FIFA por Brasil – Argentina

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, regresó este viernes al país con críticas a la FIFA por la decisión de jugar el partido con Brasil.

Se trata por el cotejo por Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, suspendido en septiembre del año pasado por las autoridades sanitarias brasileñas y la sanción de dos fechas aplicada a cuatro futbolistas del equipo «albiceleste».

Llegó Scaloni y realizó fuertes declaraciones

«Lo más raro es la sanción a ellos (sólo multa económica). Me parece totalmente injusto, espero que se pueda revertir la situación. La AFA ya apeló pidiendo el porqué del fallo y veremos la respuesta», planteó el entrenador Lionel Scaloni, en una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde arribó procedente de España.

El superclásico sudamericano, correspondiente a la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, fue suspendido a los 5m. del primer tiempo en el Neo Química Arena de San Pablo por el ingreso a la cancha de las autoridades sanitarias locales, que pretendían que Emiliano «Dibu» Martínez, Cristian «Cuti» Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso abandonaran el campo de juego y fueran deportados del país, acusados de haber falseado sus declaraciones de ingreso al territorio brasileño.

Los cuatro futbolistas, suspendidos por la FIFA con dos partidos, fueron eje de la polémica en ese momento por su residencia en el Reino Unido en una coyuntura de restricciones por los contagios de Covid-19.

«Llevo varios partidos sin poder contar con Romero -explicó Scaloni-, lo mismo con Lo Celso, los hemos visto muy poco, van a llegar al Mundial con un par de partidos nada más».

De cara a la próxima doble fecha

A la espera del éxito de la apelación, el DT argentino convocó a los cuatro futbolistas para la última ventana de Eliminatorias Sudamericanas que prevé partidos ante Venezuela, el 25 de marzo en Buenos Aires, y frente a Ecuador, el 29 en Guayaquil.

Brasil, líder de la clasificación, y la Argentina -escolta- se encuentran clasificados para el Mundial Qatar 2022, pero aún así deberán cumplir con ese clásico que no tiene ninguna incidencia en la competición. «Es un partido que no le conviene a nadie, pero en caso de tener que jugarlo, se jugará», admitió Scaloni.

La «Albiceleste», vigente campeón de América, tiene programado un amistoso ante Italia -campeón de Europa-, el próximo 1 de junio en Londres. El superclásico podría disputarse después de ese compromiso, fuera del territorio sudamericano. «Todavía no sabemos día, hora ni dónde. Todo es muy extraño», protestó el entrenador santafesino.

En esa ventana del año, Scaloni pretende que el equipo adquiera roce con otro tipo de rivales: «Queremos jugar con selecciones que no sean de Sudamérica, el tema es que todavía hay muchos países que se están jugando la clasificación. A fines de marzo tendremos un panorama más claro. Hay que usar las fechas para buenas pruebas».

Sobre la nueva lista

Scaloni hizo una preselección de 44 jugadores que deberá cortar antes del fin de semana que comenzará el viernes próximo. «Es una lista especial, en un momento especial, por la cantidad de jugadores que no están bien y no sabemos si van a llegar», explicó.

En esa nómina fueron incluidos los juveniles de doble nacionalidad Nicolás Paz (Real Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Tiago Geralnik (Villarreal), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Franco Carboni y Valentín Carboni (Inter).

«Son chicos que venimos siguiendo en el trabajo de scouting que realizan (Bernardo) Romeo, (Pablo) Aimar y (Javier) Mascherano. Con todos hablamos tanto con ellos como con sus familiares. Mostraron interés de estar y conocer lo que es la Selección Argentina. Si necesitamos de alguno, serán ellos los que decidan si jugar o no para Argentina, de ninguna manera lo haremos nosotros», explicó.

La FIFA permite un cambio de seleccionado a quienes hayan jugado un máximo de tres veces para la primera antes de cumplir 21 años, incluidos partidos de clasificación mundialista, pero no lo autoriza en caso de haber jugado una fase final de Copa del Mundo.

Finalmente, Scaloni hizo referencia al cambio de sede para el partido con Venezuela, que se jugará en La Bombonera: «Entiendo que River tenía que hacer remodelaciones. Buscamos una cancha en Buenos Aires por la logística del viaje posterior a Ecuador y bienvenida sea la de Boca».