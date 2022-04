Salma Antorena convocada por la Federación Argentina de Tiro

La Federación Argentina de Tiro confirmó la convocatoria de la deportista chubutense, Salma Antorena, a la Selección Argentina de la disciplina.

Será para la participación del combinado nacional en el Torneo de la ISSF World Cup en Río de Janeiro, Brasil, del 9 al 19 de Abril.

Una chubutense vestirá los colores de Argentina

La oriunda de Alto Río Senguer, Salma Antorena, fue convocada por la Federación Argentina de Tiro, pata integrar la Selección Argentina de esta disciplina que competirá a nivel internacional en Brasil.

En diálogo con el área de prensa de Chubut Deportes, la jovencita indicó que “estuve alrededor de tres meses entrenando en Alemania, así que muy contenta por esta experiencia que fue muy buena tanto en lo personal como deportiva, al margen de que pase las fiestas lejos de mi familia” comentó.

Agregó, a la vez que “fue una decisión que tomamos junto a tres personas de irnos a entrenar a Europa, más que nada por el ritmo de competencia que tienen ellos que acá no se encuentra, salvo en Estados Unidos”.

Más adelante, explicó que “competimos en Francia, Croacia, Eslovenia, con buenos resultados, así que muy contentos con este proceso” y también hizo referencia del próximo evento en Brasil: “es una copa del mundo, la cuarta o quinta en lo personal y viajo con muchas expectativas esperando lograr el ritmo que conseguí en Alemania”.

Durante la charla no se olvidó de sus comienzos y recordó que ”mi primer entrenador hasta 2018/19 fue Elio Crespo en el Club Olímpico y Deportivo Rawson, al cual yo sigo representando a nivel nacional, así que siempre estoy muy agradecida con él”, afirmó.

En el final, la estudiante de Psicología, habló de como complementa el estudio con el deporte: “en el día a día es un poco difícil porque entreno de mañana y curso de noche y llego un poco cansada al final del día. Pero me gusta mucho entrenar y también lo que estudio, por eso disfruto las dos cosas”, finalizó.