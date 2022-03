Provincia asistirá con 30 millones de pesos a productores afectados por los incendios en Península Valdés

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, encabezó este jueves la firma de convenio con la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Madryn (CAMAD) para transferir 30 millones de pesos en forma de Aporte No Reintegrable destinados a productores agropecuarios afectados por los incendios ocurridos entre el 1º y el 5 de enero pasado, en la zona de Península Valdés.

De la firma realizada en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Vialidad Provincial, participaron el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco; los subsecretarios de Ganadería, Verónica Iannini; de Agricultura, Claudio Mosqueira, la titular de la Administración de Vialidad Provincial, Cynthia Gelvez; el presidente de la CAMAD, Pablo Tedesco; por la Comisión Directiva CAMAD, Luis Novoa y productores beneficiados.

Un granito de arena

En su discurso, Arcioni destacó la colaboración del ejecutivo provincial e indicó que “es un puntapié inicial, un granito de arena, ya que con esto no se va a solucionar todo lo generado por los incendios. Venimos trabajando para mitigar un poco la catástrofe, este es un primer aporte, ya que habrá otro más porque sabemos la gravedad de los daños ocasionados. Hoy me reuní con Verónica (Iannini) y Leandro (Cavaco) y les encomendé realizar un plan integral para todo el sector productivo. Hay muchas cosas que hay por trabajar y hacer, por ello solicité que se trabaje con todos los actores, a través del IPA, de Ambiente, Rentas, Economía, con los pequeños productores para tener un plan integral sustentable en toda la provincia a corto, mediano y largo plazo”.

El mandatario añadió que “ponemos todo a disposición, decimos las cosas como son, sabemos que hay una falencia integral para pequeños productores, y por ello desde nuestro lugar, acompañaremos desde todos los ámbitos del Estado para contar con este plan de desarrollo. Debemos entender que el sector productivo es el más importante, no sólo es la pesca, o el petróleo o el turismo, tenemos que volver a posicionar la ganadería y para eso el Estado tiene que estar presente. En menos de dos meses tendremos este plan, acompañando desde cada organismo del Estado, porque tenemos la obligación de retribuir lo que se paga en impuestos ganaderos. Para eso necesitamos trabajar todos juntos, lo estamos haciendo porque avizoramos un futuro mejor para nuestra querida provincia”.

Estado presente

El ministro Cavaco señaló que “lo que estamos firmando es cumplir con la palabra de nuestro Gobernador. Todos sabemos y tenemos conocimiento de lo que sucedió y que llevó a una situación compleja sobre esta zona y él tomo la decisión de colaborar para que se pueda restablecer lo antes posible la producción y que cada uno pueda levantar su campo con el acompañamiento del Estado. Quiero agradecer a la CAMAD que es parte de la Administración de Península por eso, gentilmente utilizamos la Cámara para que lleguen los fondos de la forma más rápida y prolija a los productores y próximamente estaremos llegando con el material que pone a disposición Vialidad Provincial para recuperar el alambrado de alrededor de 5 mil metros lineales”.

Continuando sostuvo que “además ya enviamos otro de los aportes que nos habíamos comprometido que eran los fardos de pasto y los 30 metros cúbicos de leña. Espero que podamos seguir acompañándolos para que lo antes posible tengan la infraestructura en condiciones”.

Trabajo en conjunto

Por su parte, el presidente de la CAMAD, Pablo Tedesco valoró “el acompañamiento que está haciendo el Estado Provincial, en esta situación compleja, como fue este incendio que nos tocó vivir a los productores tanto de la zona de alrededor de Puerto Madryn como de Península Valdés. Creemos que es una primera ayuda pero sabemos que hay todo un trabajo por hacer. Entendemos que todas las políticas que debemos generar para poder manejar y controlar estas situaciones deben salir a partir de la Administradora de Península Valdés, no solo ante un incendio, sino también en el caso de la sequía y otros temas, por eso celebramos el trabajo en conjunto de los distintos organismos involucrados”.

Acompañamiento permanente

La productora Anabel Guerra agradeció al Gobernador, a su equipo de trabajo y a la CAMAD “porque no nos soltaron la mano y estuvieron acompañándonos desde un primer momento” y añadió que “sabemos que esto es un primer paso de ayuda, somos consciente que hay mucho por recuperar y que los kilómetros de alambre es lo principal y es muchísimo. En representación de todos los productores les manifiesto que estamos más que agradecidos porque es la primera vez que recibimos de parte del Estado una ayuda en concreto ante situaciones de emergencia y en este caso un incendio de gran dimensión que provoco un daño muy grande, con flora que va a tarde muchísimos años en recuperarse, que para nosotros es producción y no podemos permitirnos que esto vuelva a repetirse, tiene que ser un punto de inflexión y hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación como esta”.

Asimismo, la productora sostuvo que “desde nuestro lado siempre está la predisposición apura el trabajo en conjunto, el asesoramiento y acompañamiento considerando que es necesario seguir en este camino para poder levantar y empezar a producir nuevamente. Les agradecemos otra vez por no soltarnos la mano”.

Aporte

Este aporte se realiza con el objeto de subsidiar la reparación y/o reconstrucción de infraestructura, para afrontar el próximo ciclo productivo y recomponer la unidad productiva afectada por el incendio ocurrido entre el 1º y 5 de enero del corriente año en la zona de Península Valdés, ocasionando severos daños económicos a los establecimientos agropecuarios aledaños.

En esta oportunidad serán beneficiados los productores: Sonia Rach, Norberto Luis Giménez, Amelia Sifuentes, Jorge Bordenave, Néstor Bezunartea, Gabriel Di Liscia y Anabel Guerra.