Yanina podrá alimentar a su bebé Valentín diariamente durante un mes

Luego del derrotero del fin de semana para recuperar la tenencia de su hijo Valentín, Yanina Arce podrá alimentarlo una vez al día, a partir de una medida cautelar dispuesta por la Justicia. Ahora, aguarda junto a su abogada la resolución que permitirá determinar si volverán a darle la tenencia de su hijo.

En diálogo con Azul Media, la titular de Puerta Violeta, Lorena Elisaincin, explicó que «tenemos que ir al Hospital a hacer unos estudios y esperar la llamada de Protección de Derechos para saber dónde será el encuentro del bebé con la mamá; ya hay una sentencia de que por un mes puede darle la lactancia todos los días» y agregó que «la idea es estar en condiciones para poder ver al bebé».

«El fin de semana fue horrible sin Valentín, no me dejan verlo y la verdad es que quiero a mi bebé. Gracias a todos por estar y apoyarme, queremos marchar para que todo esto se termine, no queremos esto en Argentina», sentenció la mujer.

«Nadie me llamó, ni siquiera del Servicio de Protección de Derechos», explicó la madre, mientras que Elisaincin advirtió que «se trató de una medida excepcional del Servicio, la cual no era excepcional porque el caso no lo justifica, por eso la abogada defensora está haciendo un muy buen trabajo al respecto; no se justifica la medida excepcional que tomaron porque no tiene sustento».