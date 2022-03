Las escuelas de Lago Rosario y Sierra Colorada no cuentan con gas

Las escuelas 114 de Lago Rosario y la 208 de Sierra Colorada se encuentran sin gas, por lo que los alumnos tienen que concurrir a clases en el Centro Comunitario. Así lo expresó la lonco de la comunidad, Alicia Gajardo, en diálogo con AZM Radio: «El director de la escuela de Lago Rosario nos llamó antes de comenzar las clases porque habían retirado el medidor porque había pérdida de gas. Y estamos preocupados porque en la escuela de Sierra Colorada pasó lo mismo en septiembre y todavía no se terminó de arreglar. Hace unos días volvimos a tener una reunión con el diputado Carlos Mategna y no se sabe dónde reclamar porque se echan las culpas unos con otros y no queda claro si van a empezar las obras y cuándo».

A partir de ese momento se decidió que las clases se dicten en el Centro Comunitario, con todos los inconvenientes que ello conlleva, ya que «es un solo salón y van una sola vez por semana, pero hay muchos padres que no pueden acompañarlos a hacer la tarea porque no entienden».

Otra opción que se había barajado era dar clases de manera virtual, pero muchos estudiantes de Lago Rosario no cuentan con internet.

Ante esta situación, desde la comunidad de Lago Rosario esperan una solución rápida a los problemas edilicios de las escuelas de la zona para que los estudiantes puedan comenzar el ciclo lectivo de manera normal.