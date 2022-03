“La Banda” derrotó a Madryn en el primer clásico de la Primera Nacional

Con el gol de Sergio “Pampu” González, a los 23 minutos del segundo tiempo, Guillermo Brown se quedó con el clásico ante Deportivo Madryn, por la 7° Fecha de la Primera Nacional.

El cotejo, se disputó en un pleno Estadio “Abel Sastre”, en lo que fue el primer choque entre los dos clubes más grandes de la ciudad portuaria en esta esta divisional. Fue una fiesta del futbol madrynense, con los hinchas del “Depo” disfrutando de su equipo, con los brownianos celebrando en su propio Estadio y sobre todo, en paz y sin tener que lamentar actos de violencia.

La alegría fue browniana

Ante un lleno en su capacidad Estadio “Abel Sastre”, Guillermo Brown se quedó con el triunfo por 1 a 0 ante el local Deportivo Madryn, en el esperado cotejo por la 7° Fecha de la Temporada 2022 de la Primera Nacional.

A los 23 minutos del segundo tiempo, Sergio “Pampu” González anotó, con una gran definición, el único tanto el cotejo para decretar la victoria de los brownianos por la mínima diferencia.

Con este resultado y los dados en lo que va de la programación disputada este miércoles, los dirigidos por Andrés Yllana son los líderes del certamen.

El próximo fin de semana, Brown recibirá a Estudiantes de Rio Cuarto; mientras que Deportivo Madryn visitará el lunes a su par de Atlético de Rafaela.

El partido

Los primeros minutos, fueron de estudio de uno y otro equipo, disputado en el mediocampo, pero con el trascurrir del partido, fueron soltándose los equipos: Brian Fernández fue el destacado en “El Depo” haciendo la diferencia por el costado izquierdo del campo de juego, asociándose para con el juego de Sebastián Jeldres y en varios momentos, llevaron atención a la defensa browniana.

La reacción de Brown llegó a los 20 minutos, cuando Kevin Lencina envió un centro buscando a Flavio Ciampichetti que remató desviado. Ya en modo ida y vuelta, “El Depo” respondió a los 22 minutos, cuando un centro enviado por Moreno, recibió Brian Fernández que tuvo una gran reacción del arquero browniano Facundo Ferrero.

En contrataque, el “Aurinegro”, a los 24’, una definicion de Jeldres, nuevamente fue contenida por el arquero Ferrero para ahogar el grito de gol de los locales. Respondió “la Banda” minutos después, a los 27’, con un remate de Rodrigo González, que apenas se fue por encima del travesaño, misma decisión que repitió González a los 37’, con Mauricio Mansilla sacando al córner.

La última de peligro del primer tiempo, fue para Brown, que con un tiro libre ejecutado por Renso Pérez, encontró la cabeza de Agustín Colazo, que cabeceó afuera.

Al reanudarse el partido, en el segundo tiempo, el Deportivo Madryn comenzó mejor, ya que pudo hacerse del balón y generaron diversas situaciones de gol: a los 11’, un tiro libre ejecutado por Fernández, buscó a Jeldres, pero antes apareció el arquero Ferrero para contener la pelota, minutos después, el apenas ingresado Leonardo Marinucci se asoció con Fernández y definió al arco, yéndose su remate apenas desviado.

Nuevamente, el dueño de la pelota parada en “El Depo”, Brian Fernández, llegó al área con un centro, cabeceado por Mansilla que también se fue por centímetros por encima del horizontal.

Brown, apeló con variantes, mejorar en su juego, y lo consiguió, con el ingreso de Benedetti, que permitió que Renso Pérez se soltara a generar más juego, como se dio a los 23’ minutos: el ex Villa Dálmine tocó por izquierda para el ingreso en la puerta del área de “Pampu” González, que no dudó y con una gran definición, puso el 1-0 que sería el final para los comandados por Andrés Yllana.

Martin Rolle, también le dio la pausa a Brown en búsqueda de tener la pelota y cuidar el resultado que estaba obtenido, también realizando variantes para reforzar la defensa a y de esta forma, sostener el cero en el arco de Ferrero.

El Deportivo Madryn, por su parte, buscó, aunque sin ideas, concretar el empate, con algunos centros enviadas al área para que conectaran Mansilla o el ingresado Emiliano López, pero no tuvieron redito. Brown se cerró bien y sentenció su victoria por 1-0 en condición de visitante, en el primer duelo entre los más grandes de la ciudad portuaria en esta categoría Primera Nacional.

Lo que viene

Al menos hasta que se complete la fecha 7, Guillermo Brown logra con estos tres pintos, ser único puntero de la tabla de posiciones; y se alistarán los de Yllana para recibir el próximo fin de semana a Estudiantes de Río Cuarto por la 8°, en el Estadio “Raúl Conti”.

Por su parte, “El Depo” descansará unas horas y rápidamente planificará su partido y viaje hacia Atlético Rafaela, que los recibirá el lunes venidero desde las 20 horas.