Gestión lenta

El diputado nacional por Chubut, Santiago Igon, siempre está dispuesto ante las cámaras en momentos de celebración, y no pierde ocasión de mostrarse en redes sociales con su líder espiritual Cristina, y todo funcionario nacional que sea funcional a la Jefa. Sin embargo, cuando de gestiones se trata, el legislador camina lento, igual que los funcionarios a los que celebra. Es el caso de Juan Cabandié, el titular del Ministerio de Ambiente de la Nación, quien se toma su tiempo para dar respuestas a las comunidades afectadas por los incendios en todo el país. Por estos días el funcionario nacional ha sido fuertemente cuestionado por lo ocurrido en Corrientes y la escasa capacidad de respuesta de su Ministerio. En cuanto a Chubut, las respuestas llegan tarde y mal para la Comarca Andina, especialmente las localidades afectadas por el incendio del 9 de marzo de 2021 cuando se perdieron miles de hectáreas de bosque, y decenas de viviendas. Semanas atrás veíamos al diputado nacional Igon, posando para la foto en la entrega de maquinaria para la Comarca Andina. Sin embargo, los vecinos de El Hoyo y el paraje Las Golondrinas que vieron como el fuego arrasaba todo lo que tenían frente a sus ojos, advierten que las respuestas llegan tarde, y algunas nunca llegaron. Por otra parte, el intendente de El Hoyo, Rolando «Pol» Huisman, celebró recientemente la instalación del primero de seis tanques australianos gestionados ante el Ministerio de Ambiente de la Nación para equipar a la localidad en el marco de un plan integral de prevención de incendios forestales. Por cierto, eso fue el 14 de febrero de 2022, once meses después del incendio que arrasó con varias viviendas de esa localidad. El verano es la época de mayor riesgo de incendios, por las altas temperaturas y la escasez de humedad, pero aún así el primer reservorio de agua, llegó en el tercer mes de mayor riesgo. Cuando las respuestas del Estado llegan tarde, es como si no llegaran.