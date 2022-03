Comodoro y Esquel acuerdan reciprocidad para potenciar el turismo

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se reunió en Comodoro Rivadavia, con los secretarios Germán Issa Pfíster y Maximiliano Sampaoli para trabajar en acuerdos de reciprocidad y potenciar el turismo en la provincia.

Uno de los objetivos de la gestión municipal local es impulsar a Comodoro Rivadavia como destino turístico a través de un ambicioso plan que contempla distintas estrategias que apuntan a la promoción de las bellezas naturales, el desarrollo de infraestructura y el impulso a la gastronomía y otros sectores fundamentales para la actividad.

En ese marco, el presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister, y el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, recibieron este miércoles al intendente de Esquel para diagramar una tarea mancomunada que beneficie a ambas ciudades en esta temática trascendental para la diversificación productiva tanto en la cuenca del Golfo San Jorge como en la provincia del Chubut.

En referencia al encuentro, Issa Pfister manifestó que “para nosotros es muy importante la integración regional, sobre todo en materia turística en la que estamos avanzando. Entre otras cuestiones, nos ayuda para gestionar vuelos y promocionar, en este caso en Esquel, las actividades que llevamos a cabo en Comodoro y viceversa, porque los comodorenses son los principales visitantes de la comarca”.

Asimismo, el funcionario explicó que “la idea es trabajar en conjunto e, incluso, firmar un convenio de asistencia recíproca. Esto beneficiará a ambas localidades y, particularmente para nosotros, será fundamental para el plan que estamos llevando adelante para el desarrollo de la actividad”.

Multiplicar posibilidades

Por su parte, Sergio Ongarato afirmó que “buscamos mejorar esta relación de intercambio existente entre Esquel y la zona sur de la provincia para lograr mayores posibilidades de éxito en lo que es turismo, teniendo en cuenta que Comodoro es el mayor mercado emisor que tiene la provincia”.

“Que Comodoro y otras ciudades de Chubut trabajen para potenciar el turismo es muy bueno para todos. Hay atractivos en esta zona que incluso el comodorense no conoce que, si se identifican y promocionan, dan más motivos a la gente de visitar nuestra provincia”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “el turismo debe concebirse como una actividad en la que la gente se desplaza permanente y no va hacia una sola ciudad, sino que sale a recorrer una determinada región y una serie de atractivos turísticos, que no sólo se trata de paisajes, sino también de cultura, gastronomía y otras propuestas que se lleven adelante”.

“Todo esto abre un potencial muy grande porque si Comodoro Rivadavia avanza con este plan, también impactará de forma muy positiva para la zona de la cordillera. Debemos continuar fortaleciendo esta relación”, concluyó Ongarato.