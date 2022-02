Moreno Pérez deja su huella en el Torre Blanca

Luego de cumplir una gran actuación en el Campeonato Argentino de Ajedrez, siendo campeón en la categoría Sub16, Sebastián Moreno Pérez recibió un lindo reconocimiento por parte del Círculo de Ajedrez Torre Blanca de Buenos Aires.

El madrynense, que está desde hace unos años radicado en CABA; vio como la reconocida institución del “juego ciencia”, colgó su nombre en una de sus paredes para recordar por siempre sus logros.

El Torre Blanca colgó la bandera de “Seba” Moreno Pérez

En un sencillo pero emotivo acto, el Círculo de Ajedrez Torre Blanca de Buenos Aires, homenajeó al joven ajedrecista de Puerto Madryn, Sebastián Moreno Pérez, que forma parte de uno de los principales clubes del país.

Sucede que los Campeones Argentinos cuelgan sus banderas en la pared destinada a tal fin, para que puedan ser conocidos y reconocidos no solo en el presente sino también por las próximas generaciones.

Eso, hizo el Círculo de Ajedrez Torre Blanca de Buenos Aires con el deportista chubutense Moreno Pérez, ya que semanas atrás se coronó como Campeón Argentino Sub 16 Absoluto y llegó su momento para que su nombre también forme parte de esa rica historia.

El ajedrecista que tuvo un excelente 2021 en el que terminó invicto, es becado por Chubut Deportes y llevó la bandera de Chubut a lo más alto del ajedrez argentino. Cabe recordar que hacía décadas que la provincia no tenía un Campeón Argentino de Menores.