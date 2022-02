El Club Deportivo Roca recibió el 1° Abierto 2022

La ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro, fue escenario el pasado fin de semana del 1° Torneo Abierto de Tenis de este año para la Región 9 a nivel nacional.

El certamen, tuvo lugar en las canchas del Club Deportivo Roca, con la participación de una interesante delegación de jóvenes tenistas chubutenses.

Con interesantes logros en el 1° Abierto

Este fin de semana se jugó el 1° Abierto 2022 de Menores de la Región 9 en General Roca en instalaciones del Club Deportivo Roca, certamen del cual fueron parte como representantes de la ASOTENECH los deportistas Isolina Paillalaf en Sub 14 Damas, Tomas Atucha en Sub 14 Varones, Emilia Viglione en Sub 12 Damas y Agustina Viglione en Sub 10.

Viglione, llegó a la Final de la instancia Mixtos, en tanto que en Varones Sub 14 Tomás Atucha alcanzó la semifinal en Singles y fue campeón en Dobles junto a Giuliano Morales de Neuquén.

Además Isolina Paillalaf fue Subcampeona en Dobles Damas Sub 14

Por su parte, por Puerto Madryn Tenis Club, Enzo Diaz Fantilli campeón en single y en dobles junto a Juan Paolini de General Roca. De esta forma, Enzo participará del próximo Nacional en Mendoza.

En tanto, Agustina Diaz Fantilli campeona en single y dobles junto a Josefina Parodi. La pequeña Agustina, también jugará en el próximo Nacional

Ernestina Castro se consagró como campeona en single y dobles junto a Guadalupe Marina en la ronda de secunde chance categoría sub 12.