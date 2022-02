El Barcelona de Nico Laprovíttola, campeón de la Copa del Rey

Este domingo, se disputó la final de la Copa del Rey de España en básquetbol, entre los dos conjuntos más populares, Barcelona y Real Madrid.

Con protagonistas argentinos y además amigos, integrantes de la Selección Argentina, contó uno y otro equipo; pero coronándose campeón el conjunto catalán, de la mano del base Nicolás Laprovíttola.

“Lapro” celebró su primer título con “el Barsa”

Con una muy buena reacción en la segunda mitad, el Barcelona de Nicolás Laprovíttola se quedó este domingo con una nueva edición de la Copa del Rey de básquetbol, al vencer en la final a Real Madrid, por 64-59, en el cotejo decisivo desarrollado en Granada.

En el Palacio de los Deportes de la ciudad andaluza, el equipo blaugrana remontó una desventaja de 11 tantos al cierre del primer período (18-29). La progresión del triunfo del conjunto catalán resultó la siguiente: 5-19, 18-29, 41-46 y 64-59

En el equipo del DT Sarunas Jasikevicius, el máximo exponente resultó el alero Nikola Mirotic, con un balance de 19 puntos (2-5 en dobles, 2-6 en triples, 9-9 en libres), 5 rebotes y 2 robos en 27 minutos, según reflejó la ACB.

El bonaerense Laprovittola arrancó como titular y estuvo en cancha durante casi 30 minutos. El ex base de San Antonio Spurs y el propio Real Madrid, no mostró la eficacia exhibida en el choque semifinal ante UCAM Murcia (103-90) y apenas colaboró con 5 puntos (1-4 en dobles, 1-3 en triples), 2 rebotes y una asistencia.

Por el otro lado, el alero santiagueño Gabriel Deck ejecutó un muy buen partido y permaneció en el rectángulo de juego durante 31 minutos. El ex jugador de San Lorenzo y Oklahoma City de la NBA pareció dejar atrás la lesión que lo complicó durante las últimas dos semanas y finalizó con un saldo de 8 unidades (3-8 en dobles, 0-2 en triples, 2-3 en libres), 5 rebotes y un recupero.

El máximo anotador del quinteto ‘merengue’, que desplegó una notable labor defensiva en los primeros 20 minutos (solamente permitió 18 tantos), fue el perimetral francés Thomas Heurtel.

Barcelona repitió el título alcanzado el año pasado, cuando había doblegado en la definición al mismo rival, pero por 88-73, en el Wizink Center de la capital española.