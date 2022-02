Brigadistas del SPMF reclaman la apertura de paritarias

En el marco de los incendios que se desarrollan en la cordillera chubutense, los brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego reclaman por una paritaria para este 2022, teniendo en cuenta que hace tres años que no reciben aumento. Daniel Catalán, integrante del SPMF contó que «el 7 de febrero nosotros hicimos una movilización y a partir de ese día se dictó una conciliación obligatoria, por la cual el lunes fuimos a una reunión en Rawson creyendo que iba a participar gente del Ministerio de Economía». Según contó, los delegados de ATE de Esquel y Trevelin no pudieron ingresar, aunque sí lo hicieron representantes de Lago Puelo, porque «supuestamente había un listado y nosotros no teníamos conocimiento de eso».

Fuera de temario

El brigadista explicó que en la reunión solo se trató por encima el conflicto salarial, tema que para los trabajadores es central: «Llevaron a la mesa dos cuestiones que no estaban en los mandatos de los trabajadores, como el tema de la indumentaria y el adelantamiento de un 20 por ciento que el gobierno ya dio por decreto. Eso nosotros no lo habíamos puesto en los mandatos porque consideramos que ya estaba dado y pertenece al ejercicio anterior. Nosotros lo que exigimos ahora es la apertura de paritarias 2022».

Contradicciones

Así las cosas, desde la Seccional Trevelin habían decidido romper con la conciliación obligatoria porque «no resuelve nada, es algo inconsistente, pero las personas que ingresaron aceptaron una reunión más para el lunes 21 en Rawson con las mismas personas que son Rovetta y Barbato». Finalmente, Catalán contó cómo es combatir estos incendios en medio de un conflicto como el que atraviesan: «Es la lucha que siempre tenemos, cuando hay un incendio hay una parte nuestra que quiere salir a cumplir con la función para la cual nos hemos preparado tanto tiempo y también aprovechamos para exponer nuestra situación, ya que llevamos tres años sin recomposición salarial».