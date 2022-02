Advierten que la conectividad aérea en la Patagonia «está monopolizada y con costos altísimos»

El presidente de la Cámara de Turismo de Chubut, Miguel Sosa, evaluó positivamente el desarrollo de la temporada de verano, aunque hizo hincapié en la necesidad de una mayor conectividad aérea.

«La ocupación en la zona de la Cordillera, como ocurre desde hace unos diez años, normalmente supera el 90% como ha sucedido ahora, nada más que se ha sumado la costa chubutense en todos los destinos turísticos de la provincia con un promedio superior al noventa por ciento; eso ya está plasmado y hoy la preocupación mínima para nosotros no es la temporada estival sino la invernal», señaló en diálogo con AzM Radio.

«Hay montos ridículos en algunos tramos»

En cuanto al PreViaje y su impacto en la actividad, Sosa expuso que «es bueno y su espíritu es bueno, ha funcionado para motorizar más rápidamente la toma de decisiones de quien quiere veranear, pero la Patagonia hubiera tenido el mismo éxito sin el mismo, ya que quien viene es un público de buen poder adquisitivo, de clase media y media-acomodada, considerando los altísimos costos que puso Aerolíneas para quedarse con el monopolio de la conectividad (aérea), con montos hasta ridículos en los tramos».

«Hay un monopolio de dos compañías»

Asimismo, reconoció que «llegar a la Patagonia no es barato» y planteó que «aún nos quedan 3 o 4 años para recuperar los niveles de infraestructura, ingresos y rentabilidad que teníamos antes de la pandemia».

Consultado sobre la conectividad aérea en la región, Sosa mencionó que «es una situación difícil y compleja, porque Argentina no ha sido demasiado clara en lo que ha permitido su política pública, por lo que hemos perdido 11 líneas aéreas de conectividad punto a punto con el país, más la pérdida de las líneas low cost; si bien hoy JetSmart está volando, los números no están muy lejos de Aerolíneas, por lo que hay prácticamente un monopolio de dos compañías».

Precios para volar «por las nubes»

«Desde Esquel a Buenos Aires, la ida y la vuelta cuesta más de 40 mil pesos, ni hablar de una familia entera que deba viajar. Hoy, la conectividad aérea está pasando por una situación compleja y es una inquietud que está en todas las provincias del país y que se debate en la Federación Nacional de Cámaras (de Turismo)», manifestó Sosa.