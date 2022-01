Vaca Muerta: Galuccio invierte en arenas para fracking

Vista, la petrolera de Miguel Galuccio, anunció una inyección de $ 175 millones en Aluvional Logística, según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Su intención es desarrollar una cantera que la provea de arena para fracking, el proceso por el cual se extraen los hidrocarburos no convencionales de la roca madre.

Vista es, detrás de YPF, el mayor productor de shale del país. En nueve meses de 2021, registró ingresos por u$s 456,2 millones, contra u$s 194,4 millones de igual período del pandémico año previo.

Según sus estados contables ganó u$s 15 millones contra un rojo de u$s 88,94 millones a septiembre de 2020. Vista venía de cerrar su balance anual con un rojo de u$s 102,75 millones, después de una pérdida de u$s 32,72 millones en 2019.

A principio de diciembre, la empresa había anunciado que invertirá u$s 2300 millones durante los próximos años. El desembolso se ejecutará hasta 2026 y priorizará Bajada del Palo Oeste, área que la empresa tiene en Vaca Muerta y que constituye su «proyecto insignia».

En Bajada del Palo Oeste, espera aumentar su ritmo de perforación y completación anual, de 20 pozos conectados en 2021, a un total esperado de 40 hacia 2026.

La petrolera, que tiene un inventario de 700 pozos, proyecta alcanzar en ese año una producción total de 80.000 barriles de petróleo equivalente diarios (boe/d), el doble del volumen estimado para 2021. Su meta es exportar el 60% de ese volumen.

Fuente: Cronista