Trelew: continúan los descuentos por pago anual adelantado de impuestos

La Municipalidad de Trelew continúa brindando beneficios a los contribuyentes que abonen los impuestos de forma anticipada. De esta manera, a partir de febrero por pago anual estará vigente el 15% en Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, con congelamiento de valores del segundo semestre de 2022; y del 20% en el Impuesto al Parque Automotor.

El beneficio es para aquellos contribuyentes que estén al día o que regularicen las mismas a través de planes de pago.

Formas de pago

Se podrán abonar los impuestos por medios electrónicos de pago RED LINK, PAGO MIS CUENTAS, MERCADO PAGO, INTERBANKING, PAGOFACIL y de manera presencial en las oficinas de Rentas en el horario de 8.15 a 13.45.

Además, se podrá abonar en efectivo o en 6 cuotas sin interés con Tarjeta Patagonia del Banco del Chubut S.A. y con la Tarjeta Cabal del Banco Credicoop.

Para más información y consultas, se podrán comunicar a los teléfonos: 0800-333-1317 / 2804264930 / 2804713405; o a través del chat virtual www.rentas.trelew.gov.

50% para jubilados

Asimismo, el municipio continúa con el beneficio del 50% de descuento en Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios para jubilados, retirados y pensionados mayores de 60 años, que sean contribuyentes, y cumplan los siguientes requisitos: ser titular y tener un único inmueble, no poseer a su nombre o de su cónyuge o concubino más de una propiedad y/o vehículo. Tener residencia permanente en el domicilio donde se solicita el beneficio y no registrar más de un vehículo a su nombre o de su cónyuge y/o concubino.

No poseer ingresos mensuales superiores $ 108.000,00 y ni local comercial habilitado en el inmueble o actividad comercial a su nombre o de su cónyuge o concubino.

El beneficio estará vigente durante todo el año y al momento de solicitar el descuento deberán presentar el original y fotocopia del título de propiedad del inmueble, D.N.I del titular/es y de su cónyuge o concubino (de corresponder acta de divorcio y/o defunción), último recibo de jubilación y/o pensión del titular/es y de su cónyuge o concubino, recibo de luz o gas y recibo de impuestos.