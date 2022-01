Todos los Rojos, el libro con las historias de más de 200 equipos del fútbol argentino con camiseta roja

Después de un año de investigación, el periodista platense Matías Moscoso publicó su primera obra, de la mano de Fútbol Contado Ediciones. Son más de 400 páginas que recorren ciudades y pueblos de toda la Argentina para contar los orígenes de estos clubes.

“Se trata de una investigación que me llevó un año de mucho trabajo; me contacté con más de 500 personas de todas las provincias del país, y en base a esas charlas escribí sobre los orígenes de 227 camisetas rojas del fútbol argentino, todas creadas en algún momento del siglo XX», cuenta el autor.

«El libro es una aventura que si bien tiene como eje central al fútbol y a las camisetas rojas, va más allá, porque gracias a los testimonios de todas las personas con las que hablé pude construir relatos que describen la idiosincrasia de ciudades y pueblos del interior del país que giran en torno a estos clubes, fundamentales para definir a estos lugares y a su gente», agrega.

El primer libro del periodista nacido en La Plata hace 37 años es un viaje en el tiempo de más de 400 páginas protagonizado por personajes de la historia y la cultura popular de nuestro país que le dan vida a una travesía roja como los socialistas, los comunistas, los radicales, las frutillas, los ladrillos, la sangre, la tierra, los santos populares y las banderas de Suiza y España.

Desde el extinto Reformer Athletic Club de Campana hasta los clubes más grandes, como Independiente y Argentinos Juniors, esta aventura reúne a equipos de toda la Argentina; desde la ciudad de Río Gallegos hasta San Salvador de Jujuy, pasando por grandes capitales, pequeños pueblos y parajes rurales de todas las provincias.

El punto de partida fue la leyenda alrededor de la camiseta de Independiente y su vinculación con el Nottingham Forest Football Club, fundado en 1865. Los ingleses son los primeros en vestir de rojo en toda la historia: fue un homenaje a los camicie rosse, el ejército del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi. En 1905 el Forest vino de gira a la Argentina y ahí comienzan a producirse una serie de conexiones que son el puntapié inicial de Todos los Rojos.

Con un relato ágil y entretenido, el autor propone un viaje por la historia argentina con recursos del periodismo, la literatura y el humor. El lector no sólo encontrará revelaciones de los orígenes del fútbol argentino sino que conocerá las tradiciones de decenas de pueblos escondidos en todas las provincias. El prólogo fue escrito por el periodista Javier Laquidara.

Para más detalles, visitar las webs www.futbolcontado.com y www.todoslosrojos.com.ar.