River llegó a San Martín de Los Andes para realizar la pretemporada

Con varias ausencias por contagios de coronavirus y renovaciones de contratos sin resolver, River llegó este lunes a San Martín de Los Andes, donde realizará la primera parte de la pretemporada.

Al igual que en 2020, el Millonario eligió San Martín de los Andes para realizar la puesta a punto.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo estarán en la ciudad neuquina hasta el 18 de enero y se alojará en el Hotel Loi Suites Chapelco, mientras que realizará los entrenamientos en el predio El Desafío Mountain Resort. Del 19 de enero en adelante, la pretemporada continuará en River Camp.

Casos de coronavirus en River

Cinco futbolistas y algunos miembros del cuerpo técnico de River dieron positivos en los testeos de coronavirus y también se bajaron del inicio de la pretemporada.

Según informó la institución, los futbolistas contagiados son cinco: Nicolás De la Cruz (que está en Uruguay y no pudo viajar), Javier Pinola, Carlos Auzqui, Cristian Ferreira y Franco Petroli. Además, también hay integrantes del cuerpo técnico que dieron positivos en los hisopados. Uno de ellos es Hernán Buján, ayudante de Marcelo Gallardo.

Además, Agustín Palavecino tampoco pudo ser parte de la delegación, ya que se encuentra aislado porque su mujer dio positivo de coronavirus.

La situación de Rollheiser y Angileri

Son dos casos distintos. Las negociaciones con Rollheiser están encaminadas, por lo que esperan que ponga la firma en los próximos días y pueda trasladarse a la ciudad neuquina lo antes posible.

Con Angileri la situación está más complicada. Las partes no están cerca en los números pretendidos y el lateral no descarta la posibilidad de cambiar de aire a mitad de año, teniendo en cuenta la diferencia económica que se maneja con ligas del extranjero.

El futbolista, de 28 años, quien está en libertad de empezar a negociar con equipos para la segunda mitad del año, rechazó propuestas importantes a la espera de que River se acerque a sus pretensiones, algo que por el momento no sucede.

Acompañamiento

“Vuelve River a San Martín de Los Andes y vamos a hacerle una bienvenida como en el 2020”, posteó Nicolás Urquiza, quien es el impulsor de este multitudinario recibimiento y fue uno de los 24 mil fanáticos que acompañaron al Millonario hace ya dos años, cuando aterrizó en la ciudad para ponerse a punto futbolísticamente y recargar energías. Aquella vez, hubo una caravana que acompañó al micro desde el aeropuerto hasta el complejo donde se hospedó.

Sin embargo, la nueva ola de Covid-19 obligó a suspender el acto multitudinario. «Debido a la situación por la que atraviesa nuestro país, la Filial Leo Ponzio San Martín de los Andes ha decidido no organizar el recibimiento a River Plate, para el cuidado de todos», informaron a través de las redes sociales. «A los hinchas que decidan asistir por su propia decisión, les pedimos por favor que cumplan con los protocolos correspondientes», concluyeron.