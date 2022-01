Preocupa la pesca ilegal de buques chinos en la Milla 201

El perito naval Fernando Morales explicó los alcances y el impacto que tiene la pesca de la flota asiática en la milla 201, al borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, sobre el recurso calamar. En declaraciones a División Noticias que se emite por AZM TV – Canal 9 de la Patagonia clarificó que «son buques que proceden de países asiáticos, pero también hay barcos españoles, entre otros. Pero es necesario que la gente sepa que en la Argentina, la denominada pesca ilegal no es delito, es una infracción arancelaria y lo que se aplica es una multa», especificó.

«Esto lo aclaro porque muchas veces, cuando se detecta un barco pescando en aguas argentinas se suele exacerbar nuestro patriotismo, y que hay que llevar a todos presos, pero nuestro Código Penal no prevé a la ‘pesca ilegal’ como un delito, es apenas una infracción a la Ley Federal de Pesca», manifestó Morales.

En tanto, el especialista sostuvo que «más allá de los reclamos muy fundados de grupos ecologistas y ambientalistas, en cuanto a que es injusto y peligroso que tengamos tantos buques pescando en la milla 201, por el momento, la soberanía argentina en cuanto a control pesquero se refiere termina en la milla 200», dilucidó.

«Las Naciones Unidas les otorga a todos los países ribereños una soberanía económica de 200 millas contadas de la línea de más baja marea desde la costa. La milla 201 no es nuestra», clarificó Fernando Morales.

Teniendo en cuenta estos preceptos, «debe ser prioridad para el Estado Argentino a como dé lugar que barcos chinos o de otra bandera ingresen a la milla 200 a pescar porque recién ahí estarían cometiendo una infracción. Lamentablemente, este flagelo de que permanezcan cientos de barcos pescando en la milla 201 está ajeno a nuestra posibilidad legal de hacer algo», esclareció el perito naval.