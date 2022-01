«No tuvimos la suerte de que la jueza se acercara a nosotros como a él», sostuvo la hermana de «Tito» Roberts

La hermana de Leandro «Tito» Roberts, una de las víctimas de Cristian «Mai» Bustos, se refirió a la polémica desatada por el video que muestra al condenado a cadena perpetua por múltiples homicidios, besarse con la jueza que había formado parte del Tribunal que lo sentenció, Mariel Suárez.

En diálogo con AzM Radio, Telma Roberts habló sobre las imágenes que se viralizaron a nivel nacional: «Para mí fue sorprendente verlas. Me empezaron a llegar comentarios y comenzaron a preguntarme, ví lo que estaba pasando y creí que ya había visto y pasado todo, pero me encontré con esto. Es muy feo, aún no lo puedo digerir», expresó.

Asimismo, Roberts expuso que «estamos viendo a la persona que terminó con la vida de mi hermano con la jueza que estuvo en el juicio, incluso que pidió la menor pena para él; no sabemos desde cuándo tiene relación con esta persona, es feo y doloroso a la vez» y señaló que «ella dijo en algunas entrevistas que lo había visto a fines de noviembre, en otras notas me enteré que una de las últimas veces lo vio en la comisaría de Esquel, incluso al final del juicio; y nosotros no tuvimos la misma suerte de que la jueza se acercara a nosotros justificando su voto en el juicio».

«Creo que el Poder Judicial sabrá qué hacer», mencionó la hermana del policía asesinado por Bustos.