«No terminan de mover las fichas y el panorama no es claro», dijo Romero sobre ATECh

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, remarcó la necesidad de que los gremios que nuclean a los trabajadores de la Educación y el Gobierno Provincial lleguen a un acuerdo en la previa al comienzo de clases, y reflexionó que la dirigencia de ATECh «no termina de mover las fichas», por lo que «el panorama es poco claro», aseguró.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «hay un proyecto que nos parece de suma importancia que es el Acuerdo Intergeneracional Educativo, el cual ponía metas que tenemos que cumplir no solo cada una de las provincias sino el país completo hasta el 2030, por eso me sorprendió que cuando se convocó a (Sesiones) Extraordinarias, no estuviera el tema educativo para tratar en febrero» y calificó dicho eje como «el que más convocó y movilizó a la sociedad durante el 2021, el cual continúa esperando respuesta».

«No tuve oportunidad de conversar con (la ministra de Educación, Florencia) Perata, he hablado en distintas oportunidades con funcionarios, sobre todo por el tema de las obras edilicias en Comodoro, que en muchos casos han avanzado pero en muchos otros siguen pendientes, principalmente arreglos y reformas que son absolutamente necesarias para que los niños puedan retornar a la escuela», apuntó la legisladora, remarcando que «el panorama no lo veo muy claro, tampoco alentador, sin perjuicio de que uno siempre mantiene la esperanza respecto de que el oficialismo ahora unifica el discurso sobre la importancia de que los chicos vuelvan a la escuela».

En el contexto gremial, Romero expresó que «escuché el otro día a Magno y Murphy, y los veo expectantes, veo un panorama poco claro, como que ninguno termina de ‘mover la ficha’, y en el medio va pasando el tiempo» y planteó que «tiene que haber definiciones por parte del Gobierno para poner sobre la mesa de negociación, pero sigo insistiendo en que más allá de que en muchos casos los reclamos de los gremios son justos, no hay que perder de vista lo más importante, que es que tenemos una provincia donde este va a ser el quinto año en el que, si los chicos no arrancan la escuela, van a tener su trayectoria interrumpida o incompleta; y esto es gravísimo para todos, no importa el partido político, gremio o ciudad de la que hablemos».

En tal sentido, pidió «alinearnos y poner las prioridades en orden».