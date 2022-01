Lago Puelo: advierten que se profundiza la crisis social y piden un «urgente un cambio de políticos»

El presidente de la Cámara de Turismo, Industria y Comercio de Lago Puelo, Alejandro Rechene, cargó duramente contra la administración municipal y se hizo eco de los dichos del empresario de turismo de Puerto Madryn, Guillermo «Willie» Paats, quien sostuvo que «en sus campañas nos vinieron a buscar para prometernos que la economía del turismo iba a ser la principal, y lo principal que han hecho es armar un populismo, trayendo gente de afuera organizados con La Cámpora, a un lugar con naturaleza prístina que la están destruyendo día a día; talando árboles en forma absurda» y agregó que «deberíamos tener una infraestructura que, ante la primera aparición de un fuego, se lo pueda atacar; pensemos en la Cordillera, donde a la gente le falta agua y yo me pregunto qué nos pasa con estos dirigentes y candidatos que asumen y se llenan de colaboradores ineptos a los que solamente les interesa la pobreza; en la Cordillera existe gente humilde y trabajadora, pero si hay pobreza es porque la generan».

Sin apoyo

Al respecto, Rechene opinó que «no se puede agregar mucho más a lo dicho, la realidad que se aprecia acá es que hay una bajada de línea desde la Nación que no está siendo interrumpida por la Provincia, y siendo acatada por los dirigentes locales, sobre todo en Lago Puelo, con hacer una política de la pobreza; no estamos acostumbrados a verla ni a ver miseria acá, y uno de los ‘grandes sueños’ de un concejal local era tener ‘barrios populares'» y manifestó que «en alguna parte del año la economía se convierte en economía de subsistencia; nuestro fuerte es el verano, algunos fines de semana largos, y el punto es que si no tenemos atrás de eso el apoyo y acompañamiento de la gente que tiene que tomar las decisiones políticas que influyen en la actividad, estamos complicados; y toda esta gente que está hoy, justamente deja de lado la actividad turística y la política de acompañar a los emprendedores».

«Arreglan calles de terrenos usurpados»

«Uno presiente que se acuerdan de nosotros a la hora de aumentar los impuestos, y que en el Estado Nacional el único organismo que funciona bien es la AFIP, el resto está pegado con cinta adhesiva», mencionó el titular de la Cámara, puntualizando que «tenemos una política en Puelo que genera la Nación y que llega acá con esto de los barrios populares: llegan $12 millones para hacer calles, tenemos las nuestras detonadas, incluso hay baches en la puerta de la Municipalidad, y ese dinero termina destinándose a abrir, enripiar y consolidar calles en terrenos usurpados que no han sido proporcionados por la provincia sino ocupados, donde el Municipio pone los ‘tejos’ ahí y la provincia no hace nada para impedirlo, es perverso; parece que estuviéramos en una zona de sacrificio social».

«Está todo destruido»

«En la gran mayoría de los casos, el emprendedor está abocado a su tarea y se da cuenta de lo que están haciendo los políticos cuando le llega la factura de los impuestos, cuando se le corta la luz, cuando quiere salir a la calle y encuentra que está todo destruido. En esos momentos, el emprendedor se enoja y al rato sigue con su trabajo», lamentó Rechene.

«Cuando la cosa se pasa de abusiva, toda esta gente que está entretenida trabajando ‘para la pelota’ y sale a reclamar, y eso es lo que está pasando», reflexionó en relación al grupo de vecinos y vecinas que depositó bolsas de residuos en el ingreso al despacho del Intendente, manifestándose por la falta del servicio de recolección en plena temporada.

«Necesitamos un cambio de políticos»

«Espero que el Municipio ponga proa hacia el progreso», recalcó el referente del sector comercial de Lago Puelo, mencionando que «para este rincón de Chubut no hay demasiado apoyo: hoy necesitamos servicios, y algunos se ríen cuando decimos que nuestra localidad es una avanzada nacional hacia Venezuela, y en este momento estamos sin energía eléctrica, el miércoles se cortó dos veces, lo de la recolección de residuos es una consecuencia de la mala política socialista de las autoridades locales; no se entiende que alguien que pregone la justicia social esté maltratando y dejándole un sueldo de $20.500 mensuales a las personas que trabajan en el Municipio, en este caso los recolectores de residuos. Y en Lago Puelo necesitamos un cambio urgente de políticos y de sentido», sostuvo.

«Puelo es un tesoro saqueado»

«El Intendente está pregonando su reelección, y me pregunto en qué se basa; tal vez en la gran cantidad de ‘ocupas’ que llegaron a Lago Puelo después del incendio, que se radicaron y están en proceso de entrar en los padrones. No entendemos porque no vemos gente con razonabilidad que esté dispuesta a darle una nueva oportunidad. Lo que nosotros le pedimos a Sánchez y a la gente que lo rodea es que empiecen a pensar en el pueblo que han destruido», indicó Rechene, concluyendo que «este es un lugar con una belleza inigualable, un tesoro que está siendo saqueado de una manera muy barata; utilizado para hacer política con gente que no produce y que lastima mucho a la sociedad».