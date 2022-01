La ola de calor seguirá toda la semana

De acuerdo a las cifras del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las dos ciudades más calurosas en todo el país, durante este lunes, fueron San Antonio Oeste y Viedma, con temperaturas por encima de los 40°. En Puerto Madryn y el valle rondaron los 36º y se prevé que la ola de calor se extienda durante toda la semana. Médicos y especialistas recomiendan tomar precauciones para evitar un golpe de calor.

Según el SMN, desde el 6 de enero hasta este lunes, “Esquel, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Río Colorado y Viedma registraron 3 días consecutivos con temperaturas mínimas y máximas extremas, por lo que ya se encuentran con ola de calor”

Para los próximos días, alertaron que “el calor seguirá toda la semana en el norte patagónico y todo el centro y norte del país, con valores que en promedio estarán entre los 38 y 42 °C”.

Recomendaciones

En primer lugar, aseguran es fundamental mantenerse fuera de la exposición del sol en los horarios centrales del día. Se recomienda guardarse entre las 11 y las 17. En caso de tener que estar al aire libre, utilizar protección solar con FPS no menor a 30. Asimismo, es muy recomendable reducir la actividad física y, de ser posible, realizarla en un lugar cubierto, con aire acondicionado.

En segundo lugar, es importante cuidar la hidratación. Más que nunca, hay que beber al menos dos litros de agua. Los médicos recomiendan que la manera más fácil de hacerlo es no esperar a tener sed para ingerir la bebida, sino que hacerlo a cada rato hasta formar el hábito.

Junto con el agua, es de gran ayuda modificar un poco la alimentación. A grandes rasgos, es bueno aumentar el consumo de frutas y verduras, junto con platos frescos, y evitar las comidas ultra procesadas, fritas y calientes. También, tratar de no ingerir gaseosas, bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas ya que estas, por el contrario, deshidratan. Por último, los platos abundantes suelen ser una mala idea en estos climas, por lo que es preferible hacer pequeñas comidas con mayor frecuencia que una sola más abundante.

Organismos en alerta

En tanto, el Gobierno Nacional mantuvo una reunión para coordinar una respuesta a la ola de calor de esta semana en el país. “Esta es una reunión de coordinación convocada a pedido del Presidente, que involucra a todas las áreas y organismos del Estado nacional a fin de articular con cada uno de los referentes locales la respuesta a los problemas que seguramente van a surgir y para que los responsables estén trabajando las 24 horas”, aseguró al respecto el Jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El ministro coordinador, que mostró los escenarios de riesgo proyectados por el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) para esta semana, destacó la necesidad de supervisar “el normal funcionamiento de los equipos de soporte de área complejas como unidades de terapia intensiva, centros de diálisis y las neonatologías, para el cuidado de la población más vulnerable, así como los grupos electrógenos de los geriátricos y de los lugares donde funcionen bombas para provisión de agua”, se detalló a través de un comunicado.