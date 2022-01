Habilitan un nuevo sitio arqueológico en Pompeya

Las ciudades italianas de Herculano y Pompeya, destruidas por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C., son mundialmente famosas por sus ruinas romanas, pero la última atracción turística muestra un lado muy diferente de la ciudad. Inaugurado en junio, el Ipogeo dei Cristallini –Hipogeo de la calle Cristallini– es parte de un antiguo cementerio, ubicado justo fuera de las murallas de Neapolis, como se llamaba la ciudad hace 2.300 años.

El cementerio no solo es más de 400 años más antiguo que las ruinas de Pompeya y las otras ciudades romanas a lo largo de la Bahía de Nápoles, sino que no es romano en absoluto. De hecho, fue construida por los antiguos griegos, quienes fundaron Nápoles en el siglo VIII a.C. y la mantuvieron como una ciudad completamente griega, incluso cuando estuvo bajo control romano siglos después.

En las entrañas de la ciudad

El sitio consta de cuatro tumbas y el camino de la necrópolis original. Doce metros por debajo del jardín de un palacio del siglo XIX, en lo que ahora es el área de Sanità de la ciudad, una escalera empinada que se adentra bajo tierra conduce a cuatro tumbas. Cada uno con su propia gran entrada, uno incluso tiene columnas jónicas esculpidas en su fachada, se abren a lo que se cree que fue el camino original que habrían tomado los dolientes.

Esta es solo una pequeña parte de la necrópolis o cementerio original, construido por los griegos. En el siglo IV a. C., cuando se cree que se construyeron las tumbas, docenas de ellas habrían sido excavadas en las colinas fuera de las murallas de la ciudad, dice Luigi La Rocca, quien, como Soprintendente de Nápoles, está a cargo de la herencia arqueológica de la ciudad.

Los antiguos griegos construyeron tumbas de dos cámaras, una cámara superior, donde se decían las oraciones, y una inferior, donde los cuerpos descansaban, excavando la roca de toba blanda, como si estuvieran haciendo una cueva.

Pero estas no son simples cuevas. Las cámaras fueron esculpidas para parecerse a habitaciones reales, con vigas de techo falsas, bancos, escaleras e incluso “camas” con colchones altos, sarcófagos, dentro de los cuales descansan múltiples cuerpos. Y estos no fueron esculpidos afuera y luego traídos. Cada detalle, hasta las “almohadas” perfectamente acolchadas en esas camas, fue tallado en la roca original.

Aunque ahora están bajo tierra, sus entradas originalmente habrían estado a nivel de la calle, de ahí esas imponentes columnas jónicas, lo que significa el estatus de élite de sus habitantes. Solo la cámara inferior habría sido subterránea.

Pero siglos de deslizamientos de lodo que regularmente devastaron el área, que solo terminaron en la década de 1960 cuando se reacondicionó el sistema de alcantarillado, enterraron las tumbas unos siglos después de su construcción.

Eso significa que su nivel de conservación es excepcional, según los arqueólogos. Fundamentalmente, aún conservan sus vibrantes pinturas murales.

El arte griego antiguo, por supuesto, es conocido en todo el mundo, pero lo que sobrevivió es en su mayor parte la escultura. “La pintura griega se ha perdido casi por completo; incluso en Grecia no queda casi nada de pintura, aunque sabemos por fuentes que era importante”, dijo a CNN Federica Giacomini, quien pasó el último año supervisando la vigilancia del sitio para el ICR de Italia, el Instituto Central para la Conservación.

“Básicamente no queda nada de nada pintado sobre madera o muebles, y hay muy poca pintura mural, principalmente tumbas macedonias que conservan murales pictóricos importantes, pero es casi nada”.

“Tenemos mucha pintura romana, pero mucha menos griega. Así que esta es una rareza y muy valiosa”.

En las profundidades

Las tumbas pintadas dan una impresión muy diferente del arte griego a esas esculturas y edificios de color blanco hueso (que, también, originalmente habrían sido coloreados). Una tumba tiene escalones pintados de escarlata que conducen a un piso de mármol rojo falso. Los cojines de piedra, de color turquesa con rayas amarillas, tienen un sombreado rojo en el costado, que imita el punto de cruz que une los textiles.

Mientras tanto, las paredes están lujosamente pintadas al fresco: exuberantes guirnaldas que cuelgan de las columnas, candelabros en llamas, jarrones y platos que se usaron en rituales funerarios, e incluso dos figuras humanas, que se cree que son el dios Dionisio con Ariadna, la mujer a la que dotó de vida inmortal.

Incluso hay una gorgona esculpida: la bestia mitológica con cabeza de mujer pero serpientes por cabello, mientras se retuercen y se enroscan alrededor de su hermoso rostro. Ella es el único elemento de las cuatro tumbas que se esculpe y adjunta, en lugar de excavar en la ladera.

Mientras tanto, en las paredes hay nombres garabateados en griego antiguo: listas de los enterrados en el interior.

Las otras tres tumbas son igualmente interesantes, si no tan espectaculares. Uno también fue pintado al fresco, aunque las pinturas han sido dañadas; se espera que una futura restauración las devuelva a la luz.

En otra yacen seis lápidas, dedicadas a los muertos. Cada uno enumera el nombre del difunto y firma con la inscripción “khaire”, un saludo griego antiguo, similar al “ciao” que usan los napolitanos modernos.

Las tumbas incluso tienen nichos tallados por los romanos, quienes los reutilizaron para enterrar a sus propios muertos después de que murieran las dinastías griegas originales. En total, la necrópolis estuvo en uso desde finales del siglo IV a. a principios del siglo I d.C. antes de ser enterrado por deslizamientos de tierra.

En otros lugares hay esculturas de personas y rastros de retratos, antepasados potencialmente muertos, según Paolo Giulierini, director del Museo Nacional de Arqueología de Nápoles, que alberga cientos de hallazgos de las tumbas, incluidas esculturas, jarrones y símbolos tallados de la resurrección, como granadas y huevos.

Debajo de la ciudad moderna

Estas no son las únicas tumbas de la antigua necrópolis que se han encontrado. La Rocca dice que se identificaron alrededor de 20 bajo edificios en el distrito de Sanità, que fue construido en el siglo XVI.

Algunos de ellos conservan pinturas, y el arqueólogo Carlo Leggieri dirige visitas a cinco de ellos, incluidas tres tumbas parcialmente pintadas al fresco y otra con restos de una pantera esculpida. Pero, dice Giulierini, estos parecen ser los más importantes hasta ahora.

Dañadas por trabajos de construcción en la década de 1700, las tumbas fueron descubiertas oficialmente en 1899, pero siempre estuvieron cerradas al público, hasta ahora.

Los arqueólogos estuvieron monitoreando el medio ambiente desde mayo de 2021 para comprender los peligros potenciales. Una vez que completan el monitoreo de un año, las tumbas deben abrirse para visitas limitadas mientras comienza el trabajo de restauración. Los visitantes podrán ver las tumbas tal como son ahora, en gran parte como eran cuando fueron descubiertas, y estar presentes a medida que gradualmente vuelven a la vida.

“Es un espacio de extraordinaria importancia porque nos proporciona datos valiosos sobre las creencias y la estructura social de Neápolis en las épocas helenística y romana”, comentó La Rocca a CNN.

Para Giulierini, es una prueba del alto estatus que Neápolis (“ciudad nueva” en griego) tuvo una vez en el antiguo Mediterráneo. Las tumbas se parecen más a las encontradas en Macedonia, la patria de Alejandro Magno, que cubre la actual Macedonia del Norte y el norte de Grecia.

“Esto demuestra que Neapolis tenía un gran perfil internacional”, dijo a CNN, calificándola como una “capital cultural de primer nivel” en la línea de Nueva York, Londres o Berlín en la actualidad.

Cambiando el turismo de Nápoles

Giulierini, que cura decenas de miles de objetos de Pompeya y Herculano en su museo, espera que las tumbas también corrijan el “desequilibrio” en la forma en que los visitantes perciben la ciudad, vinculándola con las ruinas romanas de la zona.

De hecho, dice, mientras los ciudadanos de Pompeya celebraban juegos de gladiadores sedientos de sangre, la gente de Neápolis organizaba una versión más refinada de los Juegos Olímpicos griegos, lanzados por el emperador Augusto. Otro emperador, Nerón, vino a actuar en el escenario de Neapolis, antes de realizar una gira por Grecia. Y, por supuesto, durante siglos habían estado enterrando a sus muertos en grandes cámaras pintadas excavadas en la ladera.

Mientras tanto, La Rocca espera que la apertura ayude a traer más turismo cultural a Nápoles, que actualmente está experimentando un auge turístico.

“Nápoles es más que antigua, pero a menudo no se la considera una ciudad arqueológica”, dijo. “La ciudad se debe contar a través de sus restos arqueológicos, pero estos son mayoritariamente conocidos por profesionales. Lamentablemente muchos monumentos no están abiertos al público”.

“El turismo sostenible en relación con la preservación cultural” podría ser un camino a seguir para la ciudad, agregó.

El Ipogeo dei Cristallini abrirá para visitas limitadas en junio.