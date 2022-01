Este domingo arranca una nueva edición del Teatrazo

Desde este domingo 9, y hasta el domingo 23 de enero, se llevará a cabo en Puerto Madryn la 16ª edición del “Teatrazo”, con la organización y producción del grupo de teatro “La Escalera” y el apoyo del Instituto Nacional de Teatro y de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad, además de empresas y comercios locales.

El evento, que se llevará a cabo durante dos semanas, se anunció en la sala “El Galpón de La Escalera”, con la presencia de Maribel Bordenave, en representación de la organización; Diego González, secretario de Cultura, Educación y Deportes del Municipio local; y Diego Lacunza, subsecretario del área de Cultura.

Esta edición tendrá charlas, espectáculos y encuentros. Al respecto, Maribel Bordenave señaló: “Esta fiesta ya está comenzando, desde ayer ya abrió la boletería y está todos los días abierta para informar, comunicar y contar lo que es el Teatrazo que va del 9 al 23 de enero con funciones todos los días y que comenzamos con una apertura gratuita al aire libre en la puerta del teatro con la presentación de Barbie Factory este domingo a las 19 horas”.

Y agregó que este año el Teatrazo será en tres sedes, con fiesta de cierre y espacios gratuitos de encuentro, reflexión e inspiración. “Serán 14 funciones de elencos de diferentes lugares. Va a haber grupos de Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, CABA, Buenos Aires y también nuestro grupo anfitrión de La Escalera presentando espectáculos. Hay afiches en distintos puntos de la ciudad que tienen el código QR que lleva directamente a una página web que permite acceder a la programación que es amplia y muy rica en contenido. Esta información también está disponible en el teatro, la Casa de la Cultura y en Turismo”, señaló.

Por su parte, Diego Lacunza manifestó: “Estamos muy contentos de que una vez más el Teatrazo sea uno de los principales eventos que tiene la temporada de verano en Puerto Madryn. Sabemos que la calidad está totalmente garantizada. Agradecemos a Maribel y a todo el grupo que trabaja en La Escalera cada año para armar el festival que sabemos que no es fácil y requiere mucho esfuerzo”.

Programación

– Domingo 9; 19:00, al aire libre. Apertura gratis. Barbie Factory cortando la calle del teatro.

– Lunes 10, 18:00, Espacio gratuito. Pensar[nos]juntes (espacio INT). Invitado Ariel Molina, El Galpón de La Escalera.

– Lunes 10, 21:30, Un amor se me metió en el ojo. La Escalera || Puerto Madryn [Chubut] Casa particular.

– Martes 11, 22:00, Dos, un elogio escénico para el amor. El Muererío Teatro || CABA. El Galpón de La Escalera.

– Miércoles 12, 22:00, DOS un elogio escénico para el amor. El Muererío Teatro || CABA. El Galpón de La Escalera.

– Jueves 13, 22:00, Fausto y criollo. Almácigo Teatral || Carmen de Patagones [Buenos Aires]. El Galpón de La Escalera.

– Viernes 14, 19:00, Espacio gratuito. A la sombra de una colmena. Invitado Pablo Tibalt Santa Fe [Santa Fe]. Colmena.

– Viernes 14, 22:00, Fausto y criollo. Almácigo Teatral || Carmen de Patagones [Buenos Aires]. El Galpón de La Escalera

– Sábado 15, 22:00, Móvil, segundo. Elenco concertado || Santa Fe [Santa Fe]. El Galpón de La Escalera

– Domingo 16, 22:00 Horas. Móvil, segundo. Elenco concertado || Santa Fe [Santa Fe]. El Galpón de La Escalera

– Lunes 17, 18:00, Espacio gratuito. Dispositivos de creación. Mundos poéticos. [desmontaje de experiencia WEKUFÜ] con Martin Pérez. Casa Raíz

– Lunes 17, 21:30, Un amor se me metió en el ojo. La Escalera || Puerto Madryn [Chubut]. Casa particular

– Martes 18, 22:00, Llevo todo conmigo. La Escalera y Teatro del Bardo || Puerto Madryn [Chubut] y Paraná [Entre Ríos]. El Galpón de La Escalera.

– Miércoles 19, 22:00, Llevo todo conmigo. La Escalera y Teatro del Bardo || Puerto Madryn [Chubut] y Paraná [Entre Ríos]. El Galpón de La Escalera.

– Jueves 20, 22:00, Porquería. Elenco concertado || Bariloche [Río Negro]. El Galpón de La Escalera.

– Viernes 21, 14:00, Espacio gratuito. Cruce de Miradas. [deconstrucción, con les artistas, de los dispositivos de creación de “Llevo todo conmigo”, “Porquería” y “Extraño tu perfume”]. Colmena.

– Viernes 21, 22:00, Porquería. Elenco concertado || Bariloche [Río Negro]. El Galpón de La Escalera.

– Sábado 22, 22:00, Extraño tu perfume. Teatro del Bardo || Paraná [Entre Ríos]. El Galpón de La Escalera.

– Domingo 23, 21:00, Extraño tu perfume. Teatro del Bardo || Paraná [Entre Ríos]. El Galpón de La Escalera.

– Domingo 23, 22:00, Entrega de Premios EdA ([email protected] de agua).

– Domingo 23, 22:30, Fiesta de cierre, show + buffet. Zeta basado en hechos reales.