Alberto Fernández confirmó el acuerdo con el FMI: «Tenemos una solución razonable»

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que el Gobierno finalmente cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación del crédito tomado por la administración de Mauricio Macri por 44.000 millones de dólares.

En un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, el Jefe de Estado prometió que no habrá condicionamientos o impacto para la economía argentina y expresó que “había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable”.

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciará los detalles técnicos del acuerdo.

Según el Presidente, el entendimiento entre el organismo internacional y el país «no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020», a la vez que «no nos obliga a una reforma laboral, promueve nuestra inversión en obra pública y no nos impone llegar a un déficit cero”.

Además, el mandatario aclaró que «no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología; además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe” y calificó la deuda como «una espada de Damocles”.

Un dato no menor es que Fernández anticipó que enviará el acuerdo al Congreso de la Nación «para su consideración«. Este viernes rige un vencimiento de 731 millones de dólares que el país aún no informó si pagará o no.