Rawson: la nueva planta potabilizadora estará en funcionamiento en 2024

Este viernes en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobierno se concretó la apertura de tres ofertas para la licitación de la primera parte de la ampliación de la Planta Potabilizadora y el nuevo acueducto para la ciudad, obra netamente diseñada por el personal técnico de la Cooperativa.

La obra es trascendental para Rawson dado que la actual Planta no logra abastecer la demanda de consumo de la ciudad. Sobre todo, durante el verano, periodo donde la villa balnearia llega a triplicar la cantidad de habitantes. Dado esta situación, en los últimos años se concretan cronogramas de cortes diarios para brindar el servicio.

En el acto donde estuvo el intendente Damián Biss, participaron el presidente de la Cooperativa, Marcelo Griffiths, el secretario del Consejo de Administración, Alejandro Yaniez, el tesorero, Sebastián Paz Marcolla, el jefe del Servicio Sanitario, Axel Roberts, de Administración, Paola Cittadini y del Servicio Eléctrico, Gustavo González.

El presidente de la Cooperativa, Marcelo Griffiths, mostró satisfacción porque Rawson esté cada vez más cerca de tener su nueva Planta. “Hoy para Rawson es un día maravilloso. Como vecino estoy muy contento y como integrante de una Cooperativa de Servicios Públicos doblemente feliz. Nos ha llevado mucho tiempo concretar este sueño, fueron años de arduo trabajo”, indicó y en este marco agradeció al “equipo técnico de la Cooperativa que desde el primer minuto estuvo en la redacción del proyecto, sumado a los funcionarios provinciales y a la intervención municipal. Entre todos sumamos esfuerzos y logramos este financiamiento nacional del Enohsa. Esperamos tener la Planta antes de los 720 días”, precisó.

Tres oferentes

Luego se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N°15/20 para la ampliación de la planta potabilizadora y el nuevo acueducto para la capital provincial.

Para dicha licitación hubo tres ofertas: La UTE Sudelco S.A – Cymseg SRL ofertó $1.463.286.000,36; Villegas Construcciones-Garbin S.A (UTE) presentó una oferta de 1.254.105.432,51, mientras que FABRI S.A ofertó $1.304.414.000,00.

Hasta que no esté habrá cortes programados

En este sentido recordó que, hasta que se concrete la nueva Planta, el cronograma de cortes de agua para el verano está vigente porque la demanda del consumo es sumamente elevada. “Es importante que exista un uso racional del agua y, para evitar mayores inconvenientes, tener una cisterna y una bomba interna para combatir el problema de la presión. El corte es general de 15 a 20 hs, tiempo que posibilita el llenado de las cisternas de reserva”, puntualizó.

“La obra más importante de la ciudad”

El intendente Damián Biss manifestó que “es un día histórico” y afirmó que “la ampliación de la Planta Potabilizadora es, sin dudas, la obra más importante que necesita la ciudad. Es un vital recurso que ha quedado en evidencia por el desabastecimiento que ha sufrido la ciudad hace 20 años a partir del crecimiento urbanístico, sobre todo en Playa Unión. Desde que se presentó el proyecto, en el año 2016, se efectuaron diversas gestiones. Nosotros hemos ido dos o tres veces al Enohsa a plantear la particularidad de Rawson que, en épocas de verano, se incrementa muchísimo la cantidad de habitantes, generando el faltante del recurso. Por esta situación, es que los vecinos ya saben que todos los veranos existe un esquema de cortes programados para no sufrir desabastecimiento por varios días”.

Finalmente indicó que la obra es importante no solamente por el consumo humano, sino también para el perfil productivo, industrial y económico de la ciudad. “No se puede pensar en el crecimiento de la ciudad Capital si no tenemos los servicios básicos que garanticen el desarrollo de inversiones como lo es la pesca”, concluyó.

En tanto que el subsecretario de Planificación de provincia, Fernando Carmona, agradeció “el trabajo en conjunto con la Cooperativa de Rawson y sus equipos técnicos que nos permitieron arribar a un pliego ordenado con las capacidades técnicas necesarias para licitar esta obra”.

Características de la nueva Planta

La nueva Planta ha sido diseñada y calculada para una capacidad de 1000 metros cúbicos hora de agua potable, cuya producción se anexará a la producción existente que alcanza los 800 metros cúbicos producción hora. Con esta ampliación, la ciudad tendrá 1800 metros cúbicos hora.

Se estima que la ampliación satisfará una demanda de 111.000 habitantes, cantidad de vecinos que proyecta tener Rawson y sus barrios de Playa Unión, Playa Magagna y zona rural, en el año 2044.

La obra contempla la construcción de una nueva toma de agua cruda del Río Chubut (1800 m3/h), dos nuevos módulos denominados Planta Nueva, una cisterna de almacenamiento de 1000 m3, estación de bombeo para agua filtrada de 1800 m3 y obras complementarias como son la sala de máquinas, laboratorio, centro de transformación y grupo electrógeno para la obra de toma y Planta, etc. A su vez, se construirá un nuevo Acueducto de vinculación de PEAD DN 710 mm con una longitud de 6.910 m desde la Planta Potabilizadora hasta el actual Centro de Distribución Rawson.

El presupuesto oficial es de $1.274.418.796,37 con un plazo de ejecución de 720 días corridos.

El proyecto fue netamente planificado por el personal técnico del Servicio Sanitario de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson.