Marineros paralizan el puerto de Rawson en rechazo a la minería

Marineros que se desempeñan en el puerto de Rawson paralizaron las actividades y solicitaron al Gobierno Provincial la derogación de la Ley de Zonificación Minera. La medida de fuerza, anticiparon, es «por tiempo indeterminado».

Al respecto, el referente del SOMU, Ramón Vera, explicó que «el viernes, finalizando el acto eleccionario de nuestro gremio frente al cual volvemos a ser conducción, se han comunicado los campañeros del SICONARA y el SUPA con nosotros, en la que determinamos hacer un cese de actividades por tiempo indeterminado» y planteó que «sabiendo lo que ha sucedido en Rawson, no podíamos actuar ya que teníamos a los compañeros navegando».

En cuanto a la decisión de los gremios, Jorge Maldonado del SICONARA explicó que el puerto «quedará totalmente paralizado en apoyo a todo lo que es en contra de la megaminería, es lo que se decidió hasta nuevo aviso» y remarcó que «hoy no nos estamos en el perjuicio económico sino en el ‘no a la megaminería’, no es no y el otro día cuando reprimieron estaban nuestras señoras con nuestros hijos manifestándose pacíficamente; y el puerto no puede ser ajeno a esto, porque nosotros vivimos en Chubut».