Javier Burrai vacacionó en Puerto Madryn

Aprovechando los días de receso vacacional que tiene en su actual club, Barcelona de Ecuador, el arquero Javier Burrai, estuvo de visita durante el fin de semana en la ciudad de Puerto Madryn.

El ex golero de Guillermo Brown, le dedicó algunos minutos de su descanso a El Diario Web, contando su presente en la institución ecuatoriana de presencia de internacional en Copa Libertadores más sus objetivos y metas, sin dejar de destacar que planea cerrar su carrera en “la Banda”.

Burrai en Puerto Madryn y de visita en Brown

El arquero de Barcelona de Ecuador, Javier Burrai, visitó durante este fin de semana la ciudad de Puerto Madryn y visitó las instalaciones de su ex club, como lo es Guillermo Brown.

En un stop en su almuerzo en Club Cero Uno, Burrai comentó como se dio su presencia durante tres días en la ciudad portuaria al explicar que “hablamos con un amigo de tomarnos un fin de, antes había hablado con la gente de Guillermo Brown para visitarlos. En 2015 me había ido con la promesa de volver a visitar la ciudad. Estoy contento por venir unos días de visita”.

Consultado por cómo ve la institución browniana y la localidad madrynense, a la que regresa tras seis años de su última presencia, comentó que “el club lo encontré en crecimiento, muchísimo, con muchos chicos de Inferiores, ahora se ve que trabajo que están haciendo en Formativas”, sumando que “la ciudad está hermosa, no soy muy objetivo porque Puerto Madryn me pareció muy linda desde el primer momento en que llegue”.

Se sinceró a la vez al decir que “visitar me trajo muchos recursos porque acá fue donde vine cuando me animé a salir de Arsenal y empezar a armar mi carrera”.

Burrai ha quedado en el recuerdo y consideración de los simpatizantes de Guillermo Brown luego de haber sido arquero del plantel que ascendió a la Primera Nacional en el año 2014, más grandes actuaciones en clásico por Copa Argentina ante Deportivo Madryn; pero su coronación como héroe se dio en noviembre de 2015, cuando en la tanda de penales se agigantó su figura para dejar al equipo en la categoría al vencer a Gimnasia de Mendoza.

Por ello, sobre el recuerdo que ha dejado en los hinchas brownianos y como lo recibieron los jovencitos de Infantiles que conoció el sábado en el Estadio Raúl Conti, el oriundo de San Nicolás contó que “varios chicos no me deben ni conocer porque eran muy chiquitos, pero lo más lindo es el legado, que cuando atajen griten tu nombre. Eso te llena realmente, ver su alegría al visitar el club el sábado fue una alegría bárbara. Para mí lo importante es dejar ese legado, de bajar de categoría de pelearla, del esfuerzo, venir a un club que recién estaba haciendo sus primeros pasos en esta categoría. Desde ahí empezó todo. No siempre tenés que estar arriba, a veces hay que bajar para que empezar a subir nuevamente”.

En cuanto a la actualidad en su carrera, donde este año 2021 jugó con el Barcelona de Ecuador la fase de grupos de Copa Libertadores, aseveró que “estoy disfrutando el presente, porque ahí cuando costó tanto, se valora mucho más. Por eso venir al club es para mí una forma de agradecer porque fueron parte de mi presente”.

Sin embargo, sabe que a sus 31 años le queda mucho más por recorrer en su carrera, al decir que “yo quiero seguir creciendo, quiero jugar Copas, quiero jugar en Ligas más importantes. Me entreno y me cuido, hago todo lo que está a mi alcance y demás para seguir creciendo”.

Y por último, la inquietud sobre su regreso, alguna vez, a Guillermo Brown no dejó de estar y no la esquivó: “no le pongo año, pero si me gustaría volver”, agregando Burrai que “hoy en día me veo jugando muchos años más afuera pero me gustaría, es un deseo, darle un cierre a mi carrera en Brown, sería darle un cierre lindo a mi carrera”.