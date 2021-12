“El Verde” venció a La Unión y suma su quinta victoria consecutiva

Por una nueva fecha de la Temporada 2021/2022 de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, venció este miércoles a su par de La Unión de Formosa.

En el Estadio “Socios Fundadores”, el equipo de Martín Villagrán concretó su quinta victoria consecutiva en el certamen, al imponerse por 80- 56 al conjunto formoseño.

Gimnasia sigue fortaleciendo su localía y se impuso ante los formoseños

En condición de local, por la Liga Nacional de Básquetbol en el Estadio “Socios Fundadores”, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia consiguió una importante victoria ante La Unión de Formosa.

Fue por 80 – 56, “El Verde” celebró su quinta victoria en fila en casa, en base a una gran defensa, quedando en la presente Temporada con un record de 6-2.

Si bien Gimnasia no logró imponer su juego desde el primer momento, como sucedió ante Unión de Santa Fé la semana pasada, con el correr de los minutos terminó haciéndolo y no tuvo piedad sobre el cierre.

De a poco, los conducidos por Martín Villagrán se fueron acomodando, sobre todo defensivamente, y ante eso, La Unión no pudo hacer nada. No fue la mejor noche de ninguno de los dos en tanto a la efectividad de triples (GECR: 4/14; LAU: 3/17), y ahí estuvo la diferencia: en poder aprovechar la cercanía al aro. Dentro del arco, Gimnasia anotó 26/49, con 42 puntos en la pintura (contra 34 de los formoseños), además de ganar el duelo de rebotes por 41-31, lo que terminó inclinando la balanza hacia el lado local.

Por momentos el partido se tornó muy friccionado, pero el local supo encontrar en el traslado de Sebastián Orresta, y el poderío en el perímetro de sus jugadores, la oportunidad de colocarse en ventaja en la finalización del primer cuarto (18-12).

Una vez comenzada la etapa previa al descanso, Gimnasia aprovechó de manera notable las debilidades de su rival, que no mantuvo el mismo ritmo que durante los primeros diez minutos y lo pagó caro ante un Yoanki Mencia encendido, que terminó siendo una pieza importante en el funcionamiento ofensivo del equipo, además de ser también uno de los goleadores al término de la primera mitad (36-23).

En el regreso del entretiempo, los dirigidos por Eduardo Japez ingresaron con mayor ambición a la pista, y la diferencia intentó marcarla a través de sus extranjeros Chaz Crawford y Zachary Cuthberson, que se pusieron el equipo en sus hombros para intentar igualar el marcador. Pese a la repentina embestida, Gimnasia no decayó en su ritmo, sino que, todo lo contrario, se puso a la par del conjunto formoseño y peleó el juego punto a punto, siendo este ya un partido de ida y vuelta, en el cuál Gimnasia mantuvo su ventaja gracias a lo realizado en la primera parte y la actitud en ofensiva de Marcus Elliot, que comenzó a destacarse a partir de esta etapa.

En el momento que parecía ser que Gimnasia comenzaba a despegarse definitivamente del marcador, Fernando Podestá guio a su equipo en lo que fue una notable recuperación que dejó el marcador con una diferencia de tan solo 11 puntos a falta de los 10 minutos finales (61-50).

Durante la etapa final, los dirigidos por Martín Villagrán mantuvieron la iniciativa de dominio del juego y lograron de esta manera cerrar el partido a su favor con gran facilidad debido al gran trabajo en equipo que también logró verse reflejado por la paridad que tuvieron sus jugadores a la hora de anotar.

Gimnasia buscará revalidar este buen momento en el Socios Fundadores cuando enfrente a Atenas, el viernes desde las 21 horas.