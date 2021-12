“El Verde” cedió ante San Martín de Corrientes

Este domingo, por una nueva fecha de la Temporada 2021/2022 de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió en el segundo juego de una nueva gira como visitante, cediendo por 71- 66 a San Martin de Corrientes.

En el segundo juego de la última gira de visitante del año, con Yoanki Mencia como goleador del conjunto comodorense, con 14 unidades, mientras que Matías Solanas fue el destacado en los correntinos.

Segundo traspié en la gira de visitante para Gimnasia

En uno de los últimos partidos del año 2021 por la presente Temporada de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima perdió este domingo en su visita a Corrientes frente a San Martin.

Fue por 71 – 66, con Matías Solanas 13 pts y Emiliano Basabe 12 pts en el conjunto anfitrión, mientras que entre los dirigidos por Martin Villagrán, Yoanki Mencia 14 pts y Sebastián Orresta 11 pts fueron los destacados.

San Martin, que venía de perder frente a Peñarol, venció a Gimnasia de Comodoro en uno de los duelos más atractivos de la semana. Después de una racha de 12-4 en el arranque del partido el equipo de Diego Vadell dominó los 40 minutos demostrando su mejor versión con mucho juego de equipo y un goleo repartido. Lo mantuvo con una diferencia entre 8 y 15 puntos hasta los últimos minutos donde el Verde metió una racha para ponerse a sólo 4 puntos, pero que no le alcanzó para darlo vuelta.

¿Por qué ganó San Martín? Porque se jugó durante los 40 minutos a lo que ellos quisieron. Lastimó por momentos en la pintura y cuando pudo corrió la cancha, anotó de 3 puntos y, cuando el visitante parecía recuperarse, sacó chapa y cerró el partido. Las pérdidas lo condenaron a Gimnasia (17 en total) sumado a que le fue cuesta arriba el juego desde el comienzo. No logró explotar sus cualidades y cuando se despertó fue tarde.

En el primer cuarto, el local comenzó mejor. Un parcial de 12-4 en los primeros 5 minutos obligó a Villagrán a pedir tiempo muerto. En la segunda mitad del segmento Gimnasia seguía sin estar fino con los tiros (6-18 en TC) y San Martín basaba su juego en una buena defensa y buen manejo de balón en ataque. 20-12 fue el parcial para el local.

El Rojinegro continuaba dominando las acciones del juego, está vez desde los triples. Dos bombas (García y Méndez) en el arranque del segundo parcial le dieron la máxima diferencia hasta el momento (15). Gimnasia por su parte, lastimaba en el poste bajo con Acuña (22 puntos en la pintura del equipo). 38-26 finalizó la primera mitad del juego.

En el tercer cuarto, las pérdidas seguían siendo un problema para Gimnasia, situación que San Martín aprovechó de la mejor manera para seguir comandando el marcador. El equipo visitante intentó ajustar las marcas pero los de Vadell, con muchas variantes en ofensiva, siguieron sumando puntos de todos los sectores de la cancha (Basabe en la pintura, Solanas desde el triple) para volver a sacar 15 puntos de luz. Sobre el final una bomba de Vega volvió a acercar en el marcador a Gimnasia. 60-49.

En el último cuarto el partido continuaba de la misma manera con San Martín manteniendo la diferencia hasta que sobre el final el visitante metió una ráfaga de 8-0 para ponerse a 4 de luz, a falta de 2 minutos de juego, pero no le alcanzó para llevarse el partido. Fue 71-66 el triunfo local para recuperarse y seguir siendo escolta de Quimsa.