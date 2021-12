Contra reloj

Tras un año con escasa actividad en la Legislatura Provincial y más sesiones virtuales que presenciales, algunas de las cuales no superaron los 20 minutos de debate, en las últimas semanas -posteriores a las elecciones legislativas-, los diputados pusieron primera y arrancaron. Este martes aprobaron el Presupuesto del Ejecutivo por 241.000 millones de pesos, y se disponen a tratar antes de fin de año los pliegos de los postulantes a ocupar los cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Otro asunto pendiente en el parlamento provincial, es el proyecto de desarrollo de la Meseta que incluye entre otros aspectos la zonificación minera. Un tema sensible, porque al parecer habría ciertas diferencias en el seno del peronismo (en sus diversas facetas), que pone en discusión el posicionamiento sobre el tema en cuestión. Otros sectores que se han expresado respecto de la zonificación son los antimineros, un grupo de fundamentalistas que se movilizan en diversos puntos de la provincia con un aparente interés ambiental, los trabajadores de la construcción y camioneros, que ven una oportunidad de trabajo en la actividad minera, y diversos actores de la Meseta que buscan alternativas para salir de la profunda crisis socio-económica de la zona centro de Chubut que piden ser reconocidos en sus demandas. Así las cosas, todo parece indicar que finalmente este jueves habrá tratamiento del Despacho de Comisión que promueve la zonificación en Chubut y eso traería aparejado algunos posicionamientos encontrados, pero de no ser debatido en la Legislatura perdería estado parlamentario. Sin importar lo que decida cada legislador, el tema es de interés público y merece ser analizado, tratado, debatido y votado, y que cada quien se haga cargo de sus responsabilidades. Después de todo, los legisladores de Chubut han transitado la pandemia en una inusual comodidad, como para eludir su responsabilidad de votar a conciencia y dejar de dar discursos vanos para la tribuna.