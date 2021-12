Contienen derrame de petróleo en una zona productiva de Río Negro

Una brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación realizaba este sábado, tareas de inspección y evaluación del daño producido por la rotura de un oleoducto de transporte de crudo dentro del área de Medanito, 20 kilómetros al sur de la localidad rionegrina de Catriel, el que logró ser contenido, tras lo cual una legisladora provincial presentó una denuncia penal y las autoridades nacionales iniciaron un «expediente administrativo con un sumario para establecer responsabilidades» en el caso.

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, aseguró que «así como lo estipula la ley general del ambiente, el Ministerio tiene que estar dispuesto a acompañar rápidamente a las provincias frente a situaciones de riesgo ambiental como la que se acaba de presentar en Rio Negro».

«No solo dispusimos la gestión de la Brigada de Control Ambiental para evaluar los daños sino también la exigencia de reclamar el seguro ambiental obligatorio y, de existir, ejecutar la póliza correspondiente para que el daño no recaiga sobre el Estado y los ciudadanos», indicó el funcionario.

El incidente se produjo dentro del área Medanito, ubicada al noreste de la Cuenca Neuquina, de la concesionaria Petróleos Sudamericanos, en un oleoducto de 16 pulgadas, informaron autoridades de Río Negro.

La avería se detectó este viernes por la tarde en el oleoducto que conecta la estación de bombeo El Medanito con la estación de bombeo de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén.

Si bien aún no se pudo mensurar el volumen derramado y la superficie afectada, el derrame activó un plan de contingencias por el cual la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro también movilizó a sus inspectores al lugar para evaluar los daños y supervisar la tarea de los equipos de bombeo enviados por la empresa Oleoductos del Valle (Odelval).

Este sábado cerca de 20 camiones con equipo especiales de bombeo trabajaban en el lugar en tareas de contención y, si bien se informó en forma preliminar que no habría afectación de los cursos de agua, «se está siguiendo de cerca a las empresas que están trabajando en la contención para minimizar al máximo el impacto en el lugar», añadió la Secretaría de Ambiente rionegrina.