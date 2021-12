Concejales de Arriba Rawson repudiaron los daños que sufrió la ciudad

Ante la aprobación del proyecto de ley 128/20, los integrantes del Bloque Arriba Rawson repudiaron «la forma intempestiva en que actuaron los diputados, hecho que generó la irritación de la ciudadanía: prueba concreta que este proyecto no contaba con la licencia social para ser aprobado».

En un comunicado, los ediles indicaron que «el Concejo Deliberante de Rawson se ha expresado en varias oportunidades en contra de este proyecto de Ley mediante los instrumentos institucionales correspondientes. El señor intendente Damián Biss, ante el pedido de los distintos grupos ambientalistas y vecinos de la ciudad solicitó al Gobernador de la Provincia retirar el proyecto de zonificación, entendiendo que no contaba con la licencia social y acompañamiento de los vecinos de Rawson».

Los concejales pertenecientes al radicalismo, al PRO y Propuesta Rawsense, destacaron «la decisión adoptada por los señores diputados que representan a nuestro Partido quienes de manera enfática respetaron la decisión adoptada por el máximo órgano partidario, en la Convención celebrada en el año 2010, que dispuso no acompañar toda iniciativa relacionada con la megaminería».

Por otra parte, el bloque capitalino opinó acerca del accionar policial que «en forma desmedida ha reaccionado mediante balas y atropellos hacia la gente, hacia el pueblo que de manera espontánea salió a manifestarse ante tamaña decisión de hipotecar el futuro de nuestras venideras generaciones».

Finalmente, los concejales de Arriba Rawson hicieron hincapié en los hechos de violencia suscitados en la capital chubutense: «Asimismo queremos expresar nuestro más enérgico repudio hacia quienes dañaron el centro cívico de nuestra ciudad, que por su calidad de tal suele ser epicentro de las movilizaciones. Una ciudad que de a poco se está reconstruyendo. Es injustificable el desmedido daño que produjo un sector que participó de la manifestación con clara intención de romper y quemar instituciones públicas y también perjudicar al sector privado.

Respetamos y defendemos el derecho a manifestarse porque es una de las herramientas más importantes de los ciudadanos en democracia donde debe primar el respeto hacia cada uno de los ciudadanos».