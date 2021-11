Scaloni aseguró que Messi jugará ante Brasil

Este lunes, el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa y aseguró que el capitán y figura del equipo, Lionel Messi, podrá afrontar el duelo ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022.

El partido, se jugará este martes a las 20.30 horas en el Estadio San Juan del Bicentenario en la capital cuyana. En tanto, quien no jugará, es “el 10” rival, Neymar que presenta un fuerte golpe post cotejo ante Colombia.

Jugará Messi pero en Brasil no estará Neymar

En una conferencia de prensa brindada este lunes, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó ante los medios de comunicación que podrá contar con Lionel Messi para el cotejo que este martes, el equipo nacional sostendrá ante Brasil, por la Fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022.

«Está confirmado que Messi va a jugar mañana», indicó el DT, quien además informó sobre la situación en la que se encuentran Leandro Paredes y Paulo Dybala al decir que el mediocampista central “se entrenó con normalidad. Está bien, tendremos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final”, mientras que por el futbolista cordobés explicó que decidieron sacarlo ante Uruguay por precaución y que se encuentran “pendientes de los estudios a los que fue sometido.

Con respecto al conjunto brasileño, líder de la clasificación sudamericana y que incluso ya clasificó al Mundial de Catar el pasado jueves con el triunfo ante Colombia, Scaloni comentó que “este equipo de Brasil es de los más verticales de los últimos tiempos. Ya están clasificados al Mundial y sabemos la dificultad que va a tener este partido”.

“Hay que jugar siempre igual, a mí no me vale que un jugador mío juegue de una forma contra Venezuela y otra contra Brasil. El fútbol es siempre igual más allá del rival que nos toque”, completó Scaloni.

Vale destacar que este lunes en la tarde, se confirmó que el N°10 del seleccionado brasileño, el mediocampista ofensivo Neymar, no estará a disposición de su DT Tité e incluso ya prepara su regreso a Francia, para poder afrontar su recuperación.

´Ney´ presenta una dolencia por un fuerte golpe recibido en el partido ante Colombia.

El Bicentenario, escenario del partido

El Estadio San Juan del Bicentenario fue el escenario elegido para entre Argentina-Brasil a jugarse este martes a las 20:30 horas.

Para este cotejo “clásico” sudamericano y mundial, el Estadio tuvo varias modificaciones, como ser por ejemplo la dada en el color de las tribunas, con un diseño pixelado que consiste en pintura a escala para observar de la misma manera, sea frontal o aéreo. Además, en el centro de una de las plateas, se muestra el logo de la provincia de San Juan.

Otra de las remodelaciones que tiene la cancha para este encuentro es el vestuario, ya que realizaron un cambio de diseño interior en las instalaciones con las paredes que cuentan con una placa de melanina en el sector del respaldo. Los asientos, además, serán continuos de estructura metálica y estarán revestidos con placa de melanina con rehundimiento para la fijación de almohadones.

Por otro lado, se le instaló un nuevo sistema de luminarias con tubos y spot led. Además, se colocó una pizarra magnética con vinilo de cancha y fichas de jugadores para Scaloni y Tité.

Se incorporaron TV Led 43” en los cuatro vestuarios y tres TV Led 35” en los vestuarios de los árbitros y en la sala de primeros auxilios para poder seguir la transmisión del partido. Además, entre otras cosas, el hall central tendrá un diseño homenaje al Bicentenario del 25 de Mayo de 1810.

El Estadio San Juan del Bicentenario cumplirá con los estándares exigidos por los organismos internacionales. Se colocó un total de 240 luminarias para el recambio completo a tecnologías LED, distribuidas en 8 torres, una en cada esquina del campo de juego y dos en cada lateral.