Proponen destinar el 10% del presupuesto de Trelew a la ejecución de obras

El concejal de Juntos Por el Cambio, Rubén Cáceres, adelantó que presentará una iniciativa para garantizar que el 10% del Presupuesto Municipal de Trelew a partir del año próximo se destine de manera exclusiva a la ejecución de obras públicas, con el fin de fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la ciudad. La propuesta incluye el incremento de esos recursos un 1% todos los años desde 2023, hasta alcanzar un mínimo del 15%.

Además prevé que este porcentaje del Presupuesto sea destinado al Fondo Permanente de Infraestructura y de Pavimento creado por ordenanza 10.201/2006 y “que hoy se encuentra desfinanciado, para ejecutar obras de pavimento, mejoramiento de calles, cordones cuneta, pluviales, semaforización y equipamiento urbano”, precisó.

Dependencia

Cáceres explicó que el disparador del proyecto es que este año “terminará con un gasto público municipal del orden de los 5.000 millones de pesos con recursos ordinarios, sin considerar aportes de capital por parte de Nación y Provincia”, aunque “prácticamente nada de esa suma tan importante se destina a obras o equipamiento. La dependencia que tiene la Municipalidad del Estado Nacional en esta materia es prácticamente total, y todos tenemos que trabajar para revertirlo”, manifestó. Y puso como ejemplo que en lo que va del año la Municipalidad no ejecutó obras de pavimento en calles de la ciudad que lo requieren.

Cáceres dejó en claro que su propuesta está “abierta al diálogo e intercambio, no solo con el Gobierno Municipal que conduce Adrián Maderna, sino con todos los espacios políticos y actores comunitarios, ya que la intención es que sea una política de largo plazo que trascienda esta gestión”.

Añadió que “la situación de la infraestructura urbana no da para más: está a la vista de los vecinos que plantean sus quejas diariamente, que nos exigen que seamos responsables, inteligentes y creativos en la búsqueda de soluciones. Debemos revertir esta tendencia antes de que sea demasiado tarde”.

Autolimitación

El proyecto, indicó el legislador, implica una autolimitación de la Municipalidad de Trelew para la ejecución de su presupuesto. “Es una idea similar a la que prevé la Carta Orgánica en cuanto a que no se puede destinar más del 55% al pago de salarios”, sostuvo, y agregó que, por sus características, “y teniendo en cuenta que ese porcentaje para salarios está lejos de ser cumplido, requiere una administración muy racional y ordenada de los aportes de los contribuyentes. Pero no tenemos dudas que es perfectamente factible de realizar”.

Presupuesto y Tarifaria

El Ejecutivo Municipal se comprometió a que el 15 de noviembre presentará ante el Concejo Deliberante el Presupuesto 2022, como así también la Ordenanza Tarifaria que reemplazará a la actual. “Tenemos allí una gran oportunidad para discutir y buscar consensos por el futuro de la ciudad, y ver si entre todos sentamos las bases para comenzar a transitar un camino para la recuperación de la ciudad”, manifestó.

En este contexto enfatizó que “la propuesta de fortalecer el Fondo Permanente de Infraestructura y de Pavimento, que hoy está prácticamente desfinanciado, debería ser estudiada y debatida conjuntamente con el Presupuesto en lo que resta del año”.

En relación con la Ordenanza Tarifaria, Cáceres anticipó: “Voy a actuar de manera responsable, defendiendo a los contribuyentes tal como lo hice el año pasado para que no se produzcan aumentos desmedidos y alejados de la realidad, y de la situación de los trelewenses. Creo que debemos generar los ámbitos necesarios para que comerciantes y vecinos puedan opinar y ser escuchados antes de ser sancionada”.