Policías podrían hacer una retención de servicios este jueves

En la mañana de hoy se llevó adelante una nueva reunión del Consejo de Bienestar Policial (CBP), en la que se decidió realizar una retención de servicios para este jueves en reclamo de mejoras salariales. La medida alcanzaría a los activos y pasivos, lo que podría representar un fuerte impacto en la provincia, teniendo en cuenta que se vería afectada la seguridad. Julio Moreyra, representante de los pasivos en el CBP, contó al respecto: «Vimos mucha tristeza, lágrimas en los policías y parte del Consejo del Valle nos ha pedido que se haga una retención de servicios. En estos momentos se están haciendo comunicaciones y recorriendo dependencias porque, si se hace, tiene que ser en toda la provincia». En principio, las Unidades Regionales de Trelew, Rawson y Madryn son las que adherirían a esta medida.

Sin seguridad

Moreyra no dudó en afirmar que el ministro de Seguridad «debería llamar ya a una reunión para evitar esto porque si se llega a hacer la retención, toda la ciudadanía quedaría desafectada de seguridad, incluyendo bancos y hasta el gobernador puede quedar desafectado de custodia policial».

Ante la posibilidad de que los efectivos puedan llegar a ser sancionados por realizar esta retención, Julio Moreyra expresó que «el Consejo de Bienestar Policial se va a hacer cargo de lo que ocurra, tenemos el apoyo de la comunidad, tenemos el apoyo de los medios. La culpa no es del policía, la culpa es de ellos porque hace tres años que no recibimos aumentos».