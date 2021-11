Piden eliminar obligatoriedad de sacar turnos para hacer trámites en los bancos

El Banco Central (BCRA) analiza eliminar el requisito obligatorio de sacar turno para realizar trámites en los bancos, según afirmaron fuentes de la propia autoridad monetaria.

Desde la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce sostuvieron que a comienzos de diciembre, a más tardar, el directorio va a debatir la flexibilización de los turnos, adecuándose a las normas del Poder Ejecutivo Nacional.

En paralelo, aclararon que también van a contemplar los casos de las entidades financieras que deseen seguir con el sistema de turnos. «Van a tener que cumplir regulaciones para garantizar atención, como que los turnos se den para el mismo día», detallaron.

Cabe recordar que, luego de permanecer cerrados durante casi un mes entre marzo y abril de 2020, los bancos reabrieron sus puertas para la atención presencial pero solo con turno previo, gestionado mediante home banking. Desde ese entonces no se modificó la modalidad.

Con dicha medida, el Central buscaba «preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios y no bancarios» así como, además, convocaba a los bancos a garantizar «la provisión a los trabajadores de todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea y el cumplimiento de las distancias interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria».

Por el momento, se sabe que la decisión del Banco Central ya está tomada, pero se desconoce la fecha precisa en la que entrará en vigencia esta nueva forma de ir al banco, es decir, cuándo volverá a ser parecida a cómo era antes de la pandemia y las restricciones tomadas en consecuencia. Puede ser a fin de mes o en diciembre, pero lo cierto es que ya no habrá que sacar más turno para ir al banco.

Desde CAME exigen que se normalice la atención: «En algunas entidades los turnos se otorgan con más de una semana. Con la actividad casi normal, la operatoria con los bancos dificulta el día a día», se quejó Salvador Femenia, de CAME.

Mayor flexibilidad

Afirmó que todavía existe operatoria con cheque físico, además de trámites administrativos, en especial con empresas, a las que el banco le pide regularizar toda la documentación contable para continuar con tarjetas de crédito, aparte de tramitaciones por descubierto o crediticias.

«Los turnos son regulatorios. Si se desregulan, mantendremos sistema mixto para que la gente pueda elegir si ir con una programación o de manera espontánea», adelantan los banqueros.

«Hoy en día los clientes siguen valorando el sistema de turnos, lo que reclaman en realidad es mayor flexibilidad en tipo de trámites que pueden realizar, que aún depende de la normativa del Banco Central», responden en un banco.

Se ofrecerán más turnos

«Sobre la disponibilidad de turnos ya venimos trabajando, incorporando mayor cantidad de turnos para los distintos intervalos, por lo cual no debería haber ruido», indican fuentes del sector financiero.

Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen gira en torno a la siguiente cuestión: si con el sistema mixto de turnos, optativo, los bancos van a tener que cumplir con alguna nueva regulación para garantizar la atención en el día.