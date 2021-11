Municipales de Lago Puelo solicitaron un bono de 10 mil pesos

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME y ZO) se reunió esta mañana con el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, el viceintendente Alejandro Marqués, y concejales de los diferentes bloques para tratar diferentes reclamos. En este marco se solicitó un bono de 10 mil pesos para los trabajadores municipales de Lago Puelo, la ampliación del cupo de pases a planta transitoria y avanzar en el convenio colectivo de trabajo.

Cabe mencionar que SOEME y ZO ya había acordado en el mes de agosto una recomposición salarial del 24% en el marco de la paritaria del segundo semestre y el pase a planta transitoria de cinco trabajadores municipales. De esta manera se cerrará el año con una suba total que supera el 54%, como así también se logró en los municipios de Esquel, Trevelin, El Maitén, Cholila y Epuyen.

Dinero extra

El secretario General del SOEME y ZO, Antonio Osorio, expresó que «comenzamos la reunión aclarando un poco la situación, porque veíamos que se estaba convocando a un sindicato primero y después a otro, cerrando por fuera cuestiones que deberían haber sido consensuadas por los dos gremios desde el principio».

Osorio explicó que «nosotros habíamos planteado en su momento un bono que no tiene nada que ver con una asignación salarial no remunerativa que después pasaría al básico, ni con un aumento para contratados», y agregó que «este bono no lo solicitamos en otros municipios donde los sueldos son más altos, sino que lo solicitamos acá para que los compañeros de Lago Puelo puedan tener un dinero extra en el bolsillo para las fiestas».

Pases a planta

En este sentido señaló que «como el municipio iba a dar una suma en negro, pedimos que sea algo más significativo y por eso solicitamos un bono de 10 mil pesos, que el Ejecutivo Municipal quedó en evaluar. También pedimos que los cupos para pases a planta temporaria sean mayor porque entendemos que hay un margen para hacerlo. Están ampliando a 10 pases cuando acá hay mucha precariedad laboral y hay que trabajar sobre números más grandes, así que pedimos que sean 30». Osorio sostuvo que el Intendente Augusto Sánchez se comprometió a convocar una reunión para tratar este pedido y pidió tiempo para analizar los números del presupuesto municipal y la Carta Orgánica.