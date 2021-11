Menna aseguró que Guzmán: “vive en la más absoluta irrealidad”

El diputado nacional Gustavo Menna consideró que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, que el lunes por la noche se reunió con empresarios en Comodoro Rivadavia, “demostró que vive en la más absoluta irrealidad”, y que su paso por Chubut fue solamente “por la campaña” para las elecciones generales del próximo domingo.

“El ministro de Economía que el año pasado provocó la caída del PBI más grande de toda la historia argentina, el ministro del dólar a $ 200 y de la inflación al 4% mensual, no tuvo mejor idea que venir a decir que la economía argentina tiene una sólida recuperación y que crece la inversión”, sostuvo Menna.

Sin plan ni rumbo

El legislador nacional de Juntos por el Cambio afirmó en este sentido: “Vamos a un agravamiento del desastre de este Gobierno sin plan y sin rumbo, con funcionarios que no funcionan”.

“En ese marco hubiese sido mucho más productivo conocer qué piensa hacer para que la emisión descontrolada y el exceso de emisión de Leliqs no agraven todavía más la situación después del 14 de noviembre”, añadió.

Menna indicó que “seguramente los empresarios de Chubut estaban esperando alguna definición de compromiso con los sectores productivos”.

Bono fiscal

En este sentido mencionó que Guzmán debería haber comunicado al sector empresario local “si va a avalar o no la aprobación de la ley que presentó Nacho Torres y a la cual acompañé con mi firma, por la cual se propone un bono fiscal que les permita a las empresas tomar el adicional por Zona como pago a cuenta de los impuestos nacionales y el 931”.

Menna enfatizó que “al Gobierno de Alberto Fernández y a Guzmán no les interesa la producción ni la Patagonia”.

“Por eso -puso como ejemplo- dejaron vencer la Ley Ovina en abril, y prácticamente hubo que rogar durante 6 meses para que se pudiera prorrogar”.

Además, el Gobierno Nacional “mandó al Congreso un proyecto de ley de presupuesto para el año que viene con menos inversión en obras que las de este año, que ya de por sí eran casi inexistentes”.

“Y ahora -finalizó- no se compromete con una iniciativa como la del bono fiscal, clave para compensar las desventajas comparativas de las empresas de toda la Patagonia”.