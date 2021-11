Lautaro Salinas se quedó con el campeonato

Este viernes, se jugó el Torneo de 1° Categoría de Ajedrez del Circulo de la ciudad de Rawson que en su octava y anteúltima ronda, consagró al campeón.

Se trata de Lautaro salinas, quien se impuso ante Francisco Guzmán y de esa forma, celebró el titulo una fecha antes.

El Torneo de 1°, con campeón una fecha antes

Se jugó el viernes 12, la 8° y anteúltima ronda del Torneo de Primera Categoría de Ajedrez, organizada por el Circulo de la ciudad de Rawson, que se desarrolló en las instalaciones de la Asociación Italiana capitalina.

Con su triunfo sobre Francisco Guzmán, y faltando una fecha todavía para la finalización del torneo, el ajedrecista Lautaro Salinas obtiene una diferencia inalcanzable para Marcelo Baudés y el propio Guzmán, quienes eran sus más inmediatos perseguidores.

De esta manera, Salinas se consagra campeón de 1º categoría de Rawson por segundo año consecutivo, ya que repite el logro alcanzado el año pasado.

El segundo puesto también quedó definido en la anteúltima ronda, fue para Marcelo Baudés, quien llegó a los 6,5 puntos, con un punto y medio de ventaja sobre Francisco Guzmán

En la zona de descenso la incógnita continúa: hasta ahora Andrés Acevedo es el primer jugador descendido, al perder con Sofia Schlund, en tanto que para los otros dos descensos hay tres jugadores en riesgo. Los más complicados son Manuel Colinecul y Sofia Schlund, que están obligados a ganar en la última ronda y esperar los otros resultados.

Menos comprometido estaría Jorge Baudés, ya que un empate le alcanzaría para permanecer en la categoría.

AJEDREZ – TORNEO 1° CATEGORÍA – EN RAWSON

RESULTADOS DE LA RONDA 8

Francisco Guzmán 0 Lautaro Salinas 1

Manuel Colinecul 0 Raúl Colinecul 1

Federico Rodríguez 0 Marcelo Baudés 1

Jorge Baudés 1/2 Sergio Czabanyi 1/2

Andrés Acevedo 0 Sofia Schlund 1

Guzmán 0 Rodriguez 1 (postergada de la ronda 7)

POSICIONES LUEGO DE 8 FECHAS

Lautaro Salinas 8 puntos

Marcelo Baudés 6,5 puntos

Francisco Guzmán 5 puntos

Sergio Czabanyi y Federico Rodríguez 4 puntos

Raúl Colinecul 3,5 puntos

Jorge Baudés 3 puntos

Sofia Schlund 2,5 puntos

Manuel Colinecul 2 puntos

Andrés Acevedo 1,5 puntos

NOVENA Y ÚLTIMA RONDA

(Lunes 15 de noviembre, 21:30 hs, en la Asociación Italiana de Rawson)

Salinas Lautaro vs. Rodríguez Federico

Colinecul Raúl vs. Guzmán Francisco

Baudès Marcelo vs. Acevedo Andrés

Schlund Sofia vs. Baudes Jorge

Czabanyi Sergio vs. Colinecul Manuel